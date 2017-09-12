كان القرنفل يستخدم على نطاق واسع في الحضارات الهندية والصينية القديمة وانتشر إلى أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك أوروبا، خلال القرنين السابع والثامن، وحتى الآن، يستخدم القرنفل على نطاق واسع في العديد من المأكولات الهندية والصينية.

من فوائد زيت القرنفل الصحية أنه أحد مضادات الميكروبات والفطريات، ومطهر، ومضاد للفيروسات، ويستخدم هذا الزيت لعلاج مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية بما في ذلك الجلد، الأسنان، وعسر الهضم، والسعال، والربو، والصداع، الاستخدام الأكثر أهمية وشائع لزيت القرنفل لتسكين ألم الأسنان، والعديد من معالجات الأسنان وغسول الفم، وأدوية العناية بالفم تحتوي على زيت القرنفل كعنصر مهم.

القرنفل غني بالمعادن مثل الكالسيوم وحمض الهيدروكلوريك والحديد والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين سي.

على الرغم من استخدامات القرنفل المعروفة في المقام الأول لتسكين ألم الأسنان، ولكن زيت القرنفل له فوائد أخرى عديدة تشمل الآتي:

* لعلاج العدوى

نظراً لخصائصه المطهرة، زيت القرنفل مفيد في علاج الجروح والجرب، والالتهابات الفطرية، والكدمات، والحرارة، وأنواع أخرى من الإصابات، ويمكن أيضاً أن يستخدم لعلاج لدغات الحشرات واللسعات، ولكن ينبغي دائماً أن يستخدم في شكل مخفف، ويراعي استخدامه أيضاً في الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد.

* للعناية بالأسنان

يرجع الاستخدام الشائع لزيت القرنفل في تسكين ألم الأسنان، لخصائصه المبيدة للجراثيم ما يجعلها فعالة جداً في تخفيف آلام الأسنان، والتهاب اللثة وقرح الفم، يحتوي زيت القرنفل على اليوجينول، الذى تم استخدامه في طب الأسنان لسنوات عديدة.

تساعد الغرغرة بزيت القرنفل على تخفيف آلام وتهيج الحلق، بالإضافة إلى أن رائحة زيت القرنفل المميزة تساعد في القضاء على رائحة الفم الكريهة، ويمكن إضافة زيت القرنفل إلى قطعة من القطن الصغيرة ووضعها في نهاية الأسنان التي بها تجويف، وسوف يتلاشى التجويف في غضون أيام قليلة ونتيجة لذلك، تتم إضافة زيت القرنفل إلى العديد من منتجات الأسنان والأدوية، بما في ذلك غسول الفم ومعجون الأسنان.

وأوضحت نتائج الدراسات الحديثة أن من فوائد زيت القرنفل أنه يستخدم كبلسم مهدئ على الرضع أثناء التسنين.

* لعناية بالبشرة

غالباً ما يوصى باستخدام زيت القرنفل للعناية بالبشرة، خاصة علاج حب الشباب، ويدخل أيضاً في العديد من المنتجات لتخفيف آثار الشيخوخة، مثل التجاعيد، وترهل الجلد، وتجديد الوجه للعيون بسبب خصائص التنشيط الموجودة به، والتي يمكن أن تزيد من تدفق الدم تحت الجلد وجعلها تبدو شباباً مرة أخرى.

* تعزيز الجهاز المناعي

يعد القرنفل وزيته مفيدين في تعزيز الجهاز المناعي، بسبب خصائصه المضادة للفيروسات وقدرته على تنقية الدم، وزيادة المقاومة لعدد كبير من الأمراض، وذلك لأن المواد المضادة للأكسدة في القرنفل الضرورية الجسم تقتل الجذور الحرة الخطرة التي تسبب العديد من الأمراض مثل مشاكل في القلب وأنواع معينة من السرطان.

يعد زيت القرنفل مسكنا للإجهاد ويزيل الإرهاق النفسي والتعب، عند تناوله بكميات مناسبة، فينعش العقل ويحفز وظيفة الدماغ، كما أنه مفيد للمرضى الذين يعانون من الأرق، وعلاج الاضطرابات العصبية مثل فقدان الذاكرة، والاكتئاب، والقلق.

* لعلاج الصداع

زيت القرنفل عندما يخلط بالملح ويوضع على الجبين يعطي تأثير التبريد ويساعد في الحصول على تخفيف الصداع، زيت القرنفل لديه العديد من مواد الفلافونويدات المضادة للالتهابات، عندما يتم وضعه على أماكن الألم يعمل على تخفيف الالتهاب أو التوتر الذي غالباً ما يسببه الصداع.

يتم استخدام زيت القرنفل أيضاً كمسكن للألم على أجزاء أخرى من الجسم، مثل المفاصل والعضلات المفرطة، لتوفير بعض التخفيف من التهاب مؤلم أو تورم.

* لزيادة الدورة الدموية

زيت القرنفل يزيد الدورة الدموية والحد من درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى تدفق الأوكسجين إلى الدم وأجهزة الجسم الأخرى، ما يزيد من عملية التمثيل الغذائي، كما يمكن لزيادة تدفق الدم أن تساعد في منع بعض الآثار الجانبية الأكثر خطورة لمرض السكري التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات كبيرة.