قال الدكتور محمد منير ريان، رئيس قسم الروماتيزم بطب الأزهر أسيوط، إن عظام الطفل تتعرض للكثير من الأعراض المرضية مع بداية الفصل الدراسي بسبب الحقيبة المدرسية التي يرتفع وزنها إلى عدد كبير من الكيلوغرامات تؤثر على العمود الفقري، والقدمين، والأكتاف، موضحاً أن الوعي الصحي لابد أن يبدأ من الإدارات المدرسية التي تفتقد إلى وضع جداول للطلاب، والمحافظة على الصحة العامة خاصة في المرحلة الابتدائية.

وأضاف الدكتور محمد منير ريان، أن «شنطة المدرسة» لابد ألا يزيد وزنها عن 2 كيلوغرام فقط بحد أقصى، خاصة لأطفال المرحلة الابتدائية والإعدادية التي لا تزال عظامهم في مرحلة النمو، وتسبب الإجهاد والتعب للطفل وعدم القدرة على مواصلة حياتهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأوضح أن أبرز الأمراض التي تصيب الطفل بسبب شنطة المدرسة التي يصل وزنها إلى 6 و7 كيلوغرامات هي:

- الإصابة بالانحناء في العمود الفقري.

- إصابة الفقرات القطنية والعنقية عند الطفل وتسبب آلام مباشرة على قدميه.

- التهاب في الأوتار وتمزق في عضلات الكتف خاصة عند حمل الشنطة على كتف واحد.

- تنميل في أطراف الطفل مثل الأيدى والأصابع.

وأشار إلى أن أبرز العلاجات في هذه الحالة هي إزالة السبب وهو تخفيف حجم شنطة المدرسة على الطفل بحيث لا يزيد وزنها كما أشرنا على 2 كيلوغرام فقط، منح الطفل مضادات للالتهاب بجرعات محددة تناسب عمره، الالتزام بالراحة لفترة مؤقتة في المنزل، منح مسكنات خفيفة بجرعات قليلة جداً في حالات الأطفال الذين يصابون بآلام شديدة.