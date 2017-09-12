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رقم الخبر: 202602 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 12:56 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مفوض حقوق الانسان: العنف والظلم في ميانمار أشبه بالتطهير العرقي

مفوض حقوق الانسان: العنف والظلم في ميانمار أشبه بالتطهير العرقي

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد، إن العنف والظلم الذي يواجهه مسلمو الروهينغا في أراكان غربي ميانمار أشبه ما يكون "بالتطهير العرقي".
واستنكر زيد أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف العمليات العسكرية ضد الروهينغا، وتساءل "كيف يمكن إطلاق عملية أمنية وحشية أخرى في أراكان (راخين)؟ هذه المرة على ما يبدو على نطاق أوسع".
وأضاف المسؤول الأممي إن "العنف والظلم الذي يواجهه أقلية الروهينغا في ميانمار حيث لم يسمح لمحققي الأمم المتحدة من الدخول إليها، تبدو نموذجًا لكتاب عن التطهير العرقي".
ولفت المسؤول أيضًا إلى أن أكثر من 270 ألف شخص فروا إلى بنغلادش، في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، والمزيد محاصرون عند الحدود.
وأشار أيضًا إلى وجود تقارير وصور التقطتها أقمار لصناعية عن "قيام قوات الأمن والميليشيات المحلية (قوميين بوذيين) بحرق قرى وارتكاب جرائم قتل خارج إطار القانون".
وأعرب زيد عن قلقه الشديد بشأن التقارير التي وصلته بأن السلطات في ميانمار تعمل على زرع الألغام على طول الحدود.
العنف والظلم في ميانمار
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مصدر الخبر: الوفاق/ U-News
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