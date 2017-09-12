قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان اننا نتوقع من دول الاتحاد الاوروبي بمافيها هولندا، اتخاذ موقف من الجرائم في ميانمار وان تسعى لمنع الكوارث الانسانية في هذا البلد.

وعبّر امير عبداللهيان الثلاثاء خلال لقائه سفيرة هولندا في طهران سوزانا ترستال، عن ارتياحه لتطور العلاقات الودية بين البلدين، وقال ان المشاورات بين نواب البرلمانين الايراني والهولندي، بإمكانها ان تكون مؤثرة في تسهيل وتسريع التعاون بين الطرفين. وقال ان مجلس الشورى الاسلامي يرحب بتبادل الوفود البرلمانية الثنائية.

واستنكر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية تجاهل وعدم اهتمام المجتمع الدولي بقتل المسلمين في ميانمار.

واشار امير عبداللهيان الى التطورات على الساحة السياسية في سوريا وقال: نظرا للانتصارات الاخيرة للجيش السوري على الارهابيين فان هذا البلد يتجه خطوة فخطوة نحو الأمن والاستقرار.

واشار الى بطئ مسار التطورات الميدانية السورية مما توفر فرصة مناسبة للتوصل الى نتائج في مجال المبادرات السياسية، وقال ان الهاجس الأهم في البرهة الحالية بخصوص المفاوضات السورية يتمثل بمشاركة عدد من الارهابيين بدلا من المعارضة في العملية السياسية لحل الأزمة، مما يجعل العملية السياسية تواجه مشكلة في التوصل الى حل.

كما اعرب عن ترحيب مجلس الشورى الاسلامي لتبادل زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين.

من جهتها اعربت سفيرة هولندا لدى طهران عن اسفها لاحداث ميانمار، موضحة انها تحوز على اهتمام وسائل الاعلام والاوساط الخبرية في بلادها.

واشارت الى الاوضاع في سوريا، موضحة ان بلادها تعتبر السبيل السياسي هو الطريق الوحيد والافضل لايجاد حل لازمة سوريا رغم التغييرات التي شهدتها الاعوام الماضية.

ونوهت الى اهمية تمتين الاواصر البرلمانية بين ايران وهولندا، معتبرة انها تترك تأثيرات لافتة على التفهم المشترك وتعرف نواب البلدين على بعضهم البعض.