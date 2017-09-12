ينفي السفير الروسي في لبنان 'الكسندر زاسبيكين' ان تكون الغارة الاسرائيلية على مصياف، رسالة لروسيا ويؤكد في حديث لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) على سياسة روسيا القائمة على الحوار مع مختلف الاطراف ويعتبر ان هذه السياسة بنّاءة للوصول الى الحلول الفعالة ويدعو الاطراف لفهم هذه السياسة على اعتبار انها مفتاح لفهم التصرفات الروسية في مختلف الملفات.

يؤكد زاسبيكين على رفض اعتبار حزب الله ارهابيا ويقول ان روسيا ستترجم هذه القناعة في مختلف المنابر الدولية كما يطالب بعدم اعطاء اتفاق مناطق تخفيف التوترفي سوريا بعدا سياسيا واصفا الواقع الناتج عن هذا الاتفاق بالمؤقت رافضا كل التحليلات التي ذهبت الى اعتبار الاتفاق مقدمة لتقسيم سوريا.

وعن شرط تنحية الاسد فهو برأي السفير الروسي البارز غير واقعي وغير قابل للتحقق ومن يطرحه يهدف الى تخريب الحوار.

وعن موقف السعودية من ملفات المنطقة يصف زاسبيكين المواقف السعودية بالضبابية وغير المفهومة ويعتبر ان تغريدة السبهان الاخيرة حول لبنان تتضمن دعوة للتقسيم وهو ما ترفضه روسيا. اما عن العلاقات الروسية الايرانية فيرى ان البلدين شركاء في الكثير من المجالات وانهما يحاربان الارهاب كتفاً الى كتف.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

**ارنا: نبدأ سعادة السفير من التطور الأخير في سوريا المتمثل بتنفيذ الطيران الاسرائيلي غارة على مواقع للجيش العربي السوري. وقد كثرت التحليلات التي اعتبرت اهذه الخطوة هي رسالة اسرائيلية لروسيا تحديا. ها تعتبر روسيا انها المعنية بالغارة الاسرائيلية؟

*زاسبيكين: لا توجد لدى اي معلومات اضافية حول الموضوع ولا ارى الأمور من هذه الزاوية.مشكلة الغارات الاسرائيلية على سوريا موجودة قبل مجيء روسيا الى سوريا والوضع لا يزال كما هو. اهداف روسيا في المنطقة معروفة فالقوات الجوية الروسية لها هدف واضح وله الاولوية وهو مكافحة الارهاب اما بالنسبة لاسرائيل فهناك اتفاق بين موسكو وتل ابيب بعدم الصدام في الاجواء. قضية الغارات مرتبطة بسوريا وحزب الله ولا علاقة لروسيا بالموضوع.

**ارنا: ولكن هذه الغارات تستهدف الجيش السوري وحزب الله وهما حليفان لروسيا؟

*زاسبيكين: اكرر ان لدينا اتفاق مع اسرائيل حول عدم الصدام في الاجواء. نحن والجيش السوري وحزب الله حلفاء في مواجهة الارهاب. وهذا هو الهدف الاساسي لروسيا في المنطقة.اما اذا كانت هناك ضربات في نفس الوقت فهذا شأن عسكري ولست خبيرا عسكريا ولا اعرف الى اي حد يؤثر هذا علي العمليات التي تجري. اما بالنسبة للرسالة الى روسيا استبعد اي شيء من هذا النوع. اعتقد ان الرسائل متعلقة بالجانب الثاني لما يجري. بالنسبة لروسيا فان الصدام مع الاسرائيلي غير وارد. في الايام الاولى للمشاركة الروسية في سوريا تم الاتصال بين روسيا واسرائيل وتم الاتفاق لعدم حدوث شيء في هذا المجال. عدم الصدام ليس شيء عابر ورأيي ان لا داعي للحديث في هذا الموضوع حتى لا يتم استفزاز الاطراف المعنية. موقفنا واضح نرفض الوصول الى صدام روسي- اسرائيلي والاولوية لمكافحة الارهاب وتحرير الاراضي السورية من الارهاب.

**ارنا: هل اخذت اسرائيل ضمانات من روسيا لمنع حضور حزب الله والجيش السوري في الجنوب السوري؟

*زاسبيكين: نحن لم نسمع اية مخاوف اسرائيلية بالنسبة لتوسع الجيش السوري. نسمع كلاما حول ايران وحزب الله.

**ارنا: سعادة السفير، نفهم منكم ان لا اعتراض اسرائيلي على وجود الجيش السوري على الحدود مع الجولان؟

*زاسبيكين: موضوع الجولان مرتبط بالنزاع العربي الاسرائيلي وروسيا تسعى لعملية سلام لانهاء هذا الصراع. ما يجري اليوم مرتبط بوجود المجموعات المسلحة وهدف الجيش السوري والحلفاء تحرير كافة الاراضي السورية من الارهابيين

بالنسبة الينا مسألة السيادة السورية وعلى كافة الاراضي السورية تعني عدم وجود اي اطراف اخرى على الاراضي السورية. في الواقع رؤية اسرائيل مختلفة عن رؤية روسيا. اسرائيل لديها مخاوف من ايران وحزب الله اما نحن فنؤيد رحيل او تصفية الارهابيين الذي يحتلون اراضي سورية. وفي هذا الاطار نتعاون مع كل من يحارب العدو الارهابي.

**ارنا: هل ترون ان اسرائيل ممكن ان تشن حرب على سوريا او حزب الله كمحاولة للنعويض عما تعتبره خسارة لها في سوريا؟

*زاسبيكين: صحيح ، هناك مخاوف اسرائيلية او انزعاج مما يحصل في سوريا لكن احتمال وقوع حرب اسرائيلية فلا معلومات لدينا حول هذا الموضوع.

انا شخصيا استبعد الحرب في هذه الظروف كما اننا لا نملك معطيات تدل على هذا الاحتمال.

**ارنا: ما صحة المعلومات عن قرار وسي بإستخدام حق النقض الفيتو ضد اي قرار يصدر عن مجلس الأمن يستهدف حزب الله؟

*زاسبيكين: لدينا مواقف مبدئية في اطار ما يجري في هذه المرحلة. الاولوية لمكافحة الارهاب المتمثل بداعش والنصرة والمجموعات المتعاونة معهم. نحن نتعاون مع الجيش السوري وكل حلفائه بما في ذلك حزب الله ونحن نعتبر ان القرارات الغربية المتخذة حول الطابع الارهابي لحزب الله غير صحيحة. نحن لا نعتبره ابدا فصيلا ارهابيا وهذا موقف مبدئي لدى روسيا ونعبر عن ها الموقف في كل المنابر الدولية. انا شخصيا لست مكلفا باعلان اي موقف عن استخدام الفيتو او عدم استخدامه. هذا الامر تعلنه القيادة الروسية ومندوب روسيا في الأمم المتحدة.

**ارنا: سعادة السفير من المعلوم ان اسرائيل عدو للبنان وانتم لديكم علاقات حسنة مع لبنان ومع اسرائيل.اسرائيل حاضرة في المنطقة وسوريا حاضرة ايضا وقد تحصل صدامات. كيف تديرون هذا الامر؟

*زاسبيكين: لدينا اتفاق حول عدم الصدام في الاجواء مع اسرائيل وهذا من ناحيتنا يكفي. اما على المستوى السياسي فروسيا تمارس الحوار مع الجميع في المنطقة وحتى مع الاطراف المتنازعة وهذا من ميزات الموقف الروسي الذي يسمح بالتاثير على الاوضاع وبفعالية.

نحن نتعامل في سوريا مع النظام وفي نفس الوقت نتشاور مع الاتراك والسعوديين بهدف ايجاد الحلول والوصول الى التسوية السياسية. فكرة مناطق تخفيف التوتر في سوريا ولدت من خلال الاتصال مع الاتراك الذي يتواصلون مع المجموعات المسلحة. الدور الروسي يقوم على التواصل مع الجميع. اما فيما يخص الصراع العربي الاسرائيلي وطوال عشرات السنين نمارس سياسة العلاقة مع الجانب العربي ومع الجانب الاسرائيلي وذلك لترتيب عملية السلام وصولا الى حل شامل للصراع العربي الاسرائيلي وايجاد حل للقضية الفلسطينية وفق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن. في هذه المرحلة روسيا تواصل سياستها ونتمنى التخلص من المشاكل الحادة في المنطقة.

وبالنسبة لعملية السلام في الصراع العربي الاسرائيلي فنحن نفضل سلاما عادلا وشاملا ومن اجل الوصول الى هذا الهدف تستمر علاقتنا الثنائية مع كل الاطراف.

**ارنا: سعادة السفير نعود الي الوضع السوري وتحديدا الميداني. ماذا بعد معركة دير الزور التي اعتبرها الرئيس بوتين نصرا استراتيجيا؟

*زاسبيكين: لدينا الارضية التي عملنا عليها لسنوات طويلة وهي ما يمكن اعتباره ثوابت سياسية حول المستقبل السوري وهذه الثوابت كانت اساس بيان جنيف ووردت في قرار مجلس الامن الرقم 2254. عملنا انطلاقا من هذه الاسس وكانت مبادرات عدة ومحاولات لترتيب الحوار في جنيف عبر الامم المتحدة والمسار مستمر حتى اليوم من اجل الوصول الى التسوية السياسية.

اما ميدانيا فقد حصلت ايضا محاولات تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا فكانت هدنة حلب الا ان الاميركيين افشلوها وذلك اثناء ولاية اوباما. انتقلنا للتعاون مع ايران وتركيا لايجاد حل في حلب وبالفعل نجحنا واسسنا مسار استانة وتطور هذا المسار وصولا الى الاتفاق حول اربع مناطق تخفيف توتر. ثلاثة منها جاهزة والرابعة في ادلب.

نحن نتمني استكمال هذا العمل خلال الفترة القادمة وقريبا هناك اجتماع جديد في الاستانة. هذا الاجتماع سيخصص للمسار الامني ولترتيب الامور الميدانية ولبحث الاوضاع الانسانية. الا انني اود ان اشير الى نقطة مهمة بالنسبة لروسيا وهي ان الترتيبات الميدانيةوتحديدا مناطق تخفيف التوتر لا يجوز ان نعطيها اهمية سياسية لانها حالة مؤقتة.

**ارنا: ماذا تقصدون بعدم اعطائها اهمية سياسية؟

*زاسبيكين: اقصد انها حالة مؤقتة وستتغير ولن تؤسس لتقسيم سوريا او مقايضات او تقاسم نفوذ لان البعض يعتبر ان فكرة مناطق تخفيف التوتر هي مقدمة لتقسيم سوريا وهذا غير صحيح.من واجبي التركيز ان هذه الحالة مؤقتة وهي امنية دون بعد سياسي.

**ارنا: كيف تصلون الي اجراءات ببعد سياسي؟

*زاسبيكين: البعد السياسي يتحقق من خلال الحوار الوطني السوري الذي يحصل من خلال المصالحات التي تتحقق في مناطق سورية عديدة ومن خلال محاولات ترتيب الحوار بين السلطة السورية والمعارضة الخارجية في جنيف.

طبعا هناك مشكلة ان لا موقف موحد للمعارضة الخارجية. هناك فريق من المعارضة يمكن اعتباره وطني وقادر على بلورة المستقبل السياسي وهناك جزء يطرح شروط تعجيزية.

**ارنا: هل تقصدون شرط تنحي الرئيس الاسد؟

*زاسبيكين: نعم هذا الموقف برأينا يهدف الي تعطيل الحوار لانه غير واقعي ولا امكانية لتحقيقه. الا اننا نرى اليوم فرصة حقيقية لتجاوز العقد وذلك بالتزامن مع التطور الميداني والتقدم في مكافحة الارهاب وهذا يعطي دافع سياسي للاطراف طبعا مع التأكيد ان تغيير النظام او تنحي الرئيس الاسد قضيتان غير مطروحتين. نتمنى استمرار الحوار في جنيف مع المعارضة السورية وبصورة اكثر ايجابية.

**ارنا: كيف تقرأون سياسة المملكة العربية السعودية تجاه لبنان وسوريا. هل ترون ان الرياض في صدد تغيير سياستها تجاه هذين البلدين؟

*زاسبيكين: اريد ان اذكر سياسة روسيا بداية وهي تقوم على اعتماد اسلوب الحوار مع الجميع بما في ذلك السعودية. وعلي الرغم من الخلافات حول بعض الملفات في سوريا نواصل الحوار مع الرياض وانقرة والاطراف الاخرى لاننا نؤمن بان هذا الاسلوب بناء في حل القضايا.

نحن لا نريد القطيعة بل التعامل وهذا مفتاح لفهم الاداء السياسي الروسي. ونحن لدينا مصالح مشتركة مع السعودية ودول الخليج الاخرى ونتعاون ثنائيا مع هذه الدول.

بالنسبة لموقف السعودية فيبدو لي في الآونة الاخيرة ان هناك اصرار سعودي في الملف السوري ولكن لا استبعد ان يكون السعوديين قد تراجعوا عن تصور سوريا دون بشار الاسد.

قد يكون هناك تقدم بسيط من قبل السعوديين ولكن غير كافي. الاهم بالنسبة الينا هو الافعال وليس الاقوال ونتمني ان يكون للدور السعودي اثر علي المعارضة السورية. المطلوب اليوم وقف المساعدات للارهابيين وهذا ما سيتضح خلال المرحلة القادمة. سنرى ما اذا كان هناك تغيير على هذا المستوى.

**ارنا: انتم تتحدثون عن تغير بسيط في السياسة السعودية وهناك ايضا مؤشرات على انفتاح بسيط مع ايران ورغم ذلك نسمع تصريحات تصعيدية للوزيرالسبهان ضد حزب الله. كيف تفسرون هذا التناقض؟

*زاسبيكين: بالفعل هناك مؤشرات قد يفهم انها محاولة لتنقية الاجواء بين السعودية وايران الا ان تصريحات الوزيرين الجبير والسبهان تأتي لتناقض المحاولات الايجابية.

لا جواب اكيد لديّ تجاه هذا المشهد. الصورة ضبابية. انا شخصيا لا افهم لماذا طرح الوزير السبهان فكرة الاختيار بين ان يكون اللبنانيون مع حزب الله او ضده.نحن لا نمارس هذا الاسلوب. هذه دعوة للتقسيم. انا اتساءل هل المطلوب تقسيم المجتمع اللبناني. من وجهة نظرنا يجب ان يساعد المجتمع الدولي الناس على ايجاد قواسم مشتركة للتوافق الوطني. اما القول مع هذا اوذاك فهذا لا يساعد على العيش المشترك.

**ارنا: هل يمكن القول ان هناك امكانية للفصل بين الملفات الخلافية بين واشنطن وموسكو من جهة وبين الاتفاق بينهما في سوريا من جهة اخري.؟

*زاسبيكين: نتمني ان تكون الاوضاع افضل ونتمنى ان لا تؤثر الخلافات سلبا علي الملف السوري. من جهتنا نحن جاهزون للتعاطي مع الاميركيين حسب الفرص المتاحة ونحن مستعدون للتعاون ولو بقي مجال واحد متاح للعمل المشترك.

للأسف الان الاجواء سلبية ويبدو انها ستبقى كذلك على المدى البعيد. الاميركيون اتخذوا قرارا استراتيجيا منذ فترة باعتبار روسيا الطرف الذي يعرقل تنفيذ مطامع الهيمنة الاميركية في العالم. هم لا يريدون التعاون مع روسيا. الهجمة مستمرة والعقوبات المالية على روسيا مستمرة وهم يراهنون على ارهاقنا اقتصاديا. في اوكرانيا سلطات كييف لا تنفذ اتفاق مينسكيا واليوم طرحوا موضوع نشر قوات فصل مع روسيا والاميركيون يؤيدون اوكرانيا في هذه التصرفات لتأثيرها السلبي على روسيا. في الحقيقة لا قواسم مشتركة في الكثير من الملفات. الا انهم يتصرفون احيانا ببراغماتية في بعض الملفات وخاصة في سوريا.فالتطورات الميدانية لصالح الجيش السوري والحلفاء والمبادرة اليوم هي بيد الجيش السوري وهناك تقدم في مسار استانة.

الاميركيون يريدون تثبيت بعض المواقع العسكرية التي اقاموها في سوريا.نحن موقفنا واضح ونعتبر ان كل نشاط عسكري لا يتم بالتنسيق مع الدولة السورية هو نشاط غير شرعي. النشاطات العسكرية الاميركية في سوريا غير شرعية حتى ولو كانت ضد الارهاب. كما اننا نري قصفا اميركيا عشوائيا يؤدي الى جرائم بحق المدنيين ونحن نستنكر هذه التصرفات الاميركية.

**ارنا: مع ذلك هل انت مطمئنون للموقف الاميركي من الاتفاق حول سوريا؟

*زاسبيكين: يجب ان نكون حذرين من احتمال تغيير النهج الاميركي في سوريا. هناك سوابق وبحجة استخدام السلاح الكيميائي حصلت غارات ضد مواقع سورية وهذه الأمور يمكن ان تتكرر. المطلوب الحذر. هناك احتمال للتصعيد وتغيير المواقف. صحيح ان التطورات الميدانية تعطي الارجحية لمحور المقاومة وروسيا لكن الحذر واجب من تغيير اميركي قد يحصل.

**ارنا: كيف تقيمون التصريحات الاميركية التي تتهم ايران بالسؤولية عن ما يسمونه زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة. ما هو موقف روسيا من هذا الاتهام؟

*زاسبيكين: يجب ان اكون واضحا كل الوضوح. روسيا تعتبر ايران شريك في عدد كبير من المجالات. هناك تعاون كبير في مكافحة الارهاب ونعتبر ان ايران تحارب الارهاب الى جانب روسيا كتفا الى كتف.

اما التصريحات الاميركية والاسرائيلية التي تتهم ايران بزعزعة الامن في المنطقة فهذا ينطلق من مصالح ذاتية لهذين الطرفين. ما يطرحه هؤلاء غي مقنع لروسيا. ونحن ندعو الجميع لتبني رؤية موضوعية. والاولوية يجب ان تكون للسياسة وليس للدعاية وللحقائق وليس للتزوير. بصراحة نحن لدينا رغبة قوية بتنقية الاجواء في المنطقة. ونريد من كل بلد التثصرف انطلاقا من حجمه الطبيعي بعيدا عن التوسع والمطامع. روسيا لا ترى عند ايرات شيء من هذا النوع. نحن متأكدون من ان ايران تسعى لتنقية الاجواء.

عندما بدأت الاحداث في المنطقة من تونس الى مصر وليبيا وسوريا كانت الاحداث تتطور سريعا وشهدنا تسرب عدد كبير من المسلحين الارهابيين الى هذه البلدان وحصلت عملية تسليح للمجموعات التي وقفت في وجه النظام في سوريا وكان هؤلاء الارهابيين مرتبطين بجهات دولية واقليمية معروفة وكان هؤلاء يعتقدون ان النظام سيسقط خلال اسبوعين او شهرين. موقف ايران وروسيا والمقاومة كان الى جانب الدولة السورية فاصبحوا يتحدثون عن التدخل والمشاركة.هم ايدوا الارهابيين ضد النظام الشرعي. الوقائع يجب عدم نسيانها.