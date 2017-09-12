وقع أكثر من 400 ألف شخص عريضة تطالب بسحب جائزة نوبل للسلام من مستشارة الدولة في ميانمار أون سان سو تشي وذلك بسبب إلتزامها الصمت إزاء المجازر التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في هذا البلد.

وقد اشار موقع 'جنج' البريطاني الإثنين الى إن عدد الموقعين على عريضة سحب جائزة نوبل من مستشارة الدولة في ميانمار أون سان سو تشي بلغ حتى عصر الاثنين 410 الاف شخص لافتاً إلى أن العدد في إزدياد مستمر.

وقد جاء في نص العريضة التي اعدها شخص يدعى امرسون يونتو إن الجيش الحكومي في ميانمار وخلال الأسابيع الماضية قام بهجوم على اقلية الروهينغا المسلمة وقتل العديد من النساء والأطفال وإن مجلس الروهينغا الأوروبي ذكر إنه وخلال الفترة بين الـ 25 إلى 27 من اغسطس الماضي تم قتل ثلاثة آلاف من مسلمي الروهينغا وهجر 125 ألف آخرين إلى دول الجوار فيما احرقت العديد من القرى. يأتي هذا في وقت لم تقم زعيمة الديمقراطيين في ميانمار صاحبة جائزة نوبل للسلام أون سان سو تشي بأي خطوة لمنع هذه المجازر.

هذا وذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه وخلال الأيام الأخيرة لجأ عشرات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلاديش هرباً من العنف الذي تعرضت له في ميانمار.