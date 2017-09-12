  • الثلاثاء ٢٠ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الثلاثاء , سبتمبر 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202599 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 11:56 الاقسام: محليات  
نحو نصف مليون شخص يوقعون على عريضة سحب جائرة نوبل للسلام من مستشارة الدولة في ميانمار

نحو نصف مليون شخص يوقعون على عريضة سحب جائرة نوبل للسلام من مستشارة الدولة في ميانمار

وقع أكثر من 400 ألف شخص عريضة تطالب بسحب جائزة نوبل للسلام من مستشارة الدولة في ميانمار أون سان سو تشي وذلك بسبب إلتزامها الصمت إزاء المجازر التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في هذا البلد.

وقد اشار موقع 'جنج' البريطاني الإثنين الى إن عدد الموقعين على عريضة سحب جائزة نوبل من مستشارة الدولة في ميانمار أون سان سو تشي بلغ حتى عصر الاثنين 410 الاف شخص لافتاً إلى أن العدد في إزدياد مستمر.

وقد جاء في نص العريضة التي اعدها شخص يدعى امرسون يونتو إن الجيش الحكومي في ميانمار وخلال الأسابيع الماضية قام بهجوم على اقلية الروهينغا المسلمة وقتل العديد من النساء والأطفال وإن مجلس الروهينغا الأوروبي ذكر إنه وخلال الفترة بين الـ 25 إلى 27 من اغسطس الماضي تم قتل ثلاثة آلاف من مسلمي الروهينغا وهجر 125 ألف آخرين إلى دول الجوار فيما احرقت العديد من القرى. يأتي هذا في وقت لم تقم زعيمة الديمقراطيين في ميانمار صاحبة جائزة نوبل للسلام أون سان سو تشي بأي خطوة لمنع هذه المجازر.

هذا وذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه وخلال الأيام الأخيرة لجأ عشرات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلاديش هرباً من العنف الذي تعرضت له في ميانمار.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0669 sec