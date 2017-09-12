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رقم الخبر: 202595 تاريخ النشر: أيلول 12, 2017 الوقت: 11:09 الاقسام: رياضة  
وست هام يهزم هدرسفيلد 2 - صفر ويخفف الضغط عن المدرب بيليتش

وست هام يهزم هدرسفيلد 2 - صفر ويخفف الضغط عن المدرب بيليتش

حصد وست هام يونايتد اول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على هدرسفيلد تاون الصاعد حديثا لدوري الاضواء 2-صفر يوم الاثنين وهو ما منح بعض الراحة للمدرب سلافن بيليتش الذي يتعرض لانتقادات حادة في الاونة الاخيرة.

وبدا كافيا ان يسجل بيدرو اوبيانج اثر تسديدة غيرت مسارها في الدقيقة 72 إضافة لهدف اندريه ايو بعدها بخمس دقائق، عندما سدد من مسافة قريبة في المرمى بعد وصول كرة شاردة إليه اثر ركلة ركنية، لينتهي مسلسل عدم خسارة هدرسفيلد منذ بداية الموسم.

وخاض وست هام اول مباراة له على ارضه عقب لعبه خارجها في اول ثلاث جولات هذا الموسم وذلك نظرا لاستغلال الملعب الذي انتقل اليه الفريق الموسم الماضي، في استضافة بطولة العالم لالعاب القوى في اغسطس اب الماضي.

وقال بيليتش الذي أكمل عامه 49 يوم الاثنين ”أشعر بالضغط على مدار عام وحتى الان، من غير المنطقي ان أكون تحت ضغط عقب ثلاث مباريات فقط لكن هذه هي كرة القدم الحديثة“.

 

 
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مصدر الخبر: رويتر للانباء
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