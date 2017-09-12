أعرب نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم ومدير المنتخب فادي دباس، عن شكره للجانب الايراني على استضافته الجيدة لبعثة منتخب بلاده في اللقاء الأخير بين الفريقين بالجولة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

ونفى دباس باتصال أجرته معه روسيا اليوم، التقارير الاعلامية التي تحدثت عن أن المنتخب السوري رفض خوض مباراة الفصل بالملحق الآسيوي مع أستراليا في طهران الشهر المقبل، على خلفية تجنيب تقييد المشجعات السوريات بالحجاب الإسلامي.

وأكد دباس أن هذا الكلام عار عن الصحة وأن خيار اللعب (مع أستراليا) في طهران لم يكن مطروحا من الأساس.