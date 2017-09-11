أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا آمانو، الاثنين، في الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية، ان ايران تواصل تنفيذ تعهداتها وفقا لخطة العمل المشترك (الإتفاق النووي).

وأضاف آمانو: لازالت الوكالة تؤكد عدم انحراف المواد النووية المعلنة من قبل ايران وفقا لنظام الضمانات النووية. نواصل التقييمات حول عدم وجود مواد وانشطة نووية غير معلنة في ايران.

واستطرد قائلا: نواصل تنفيذ البروتوكول الاضافي في ايران بما فيه إكمال الوصول الى المواقع وباقي الاماكن كباقي الدول المنفذة للبروتوكول الاضافي.

واشار الى ان الوكالة تواصل التحقق ومراقبة تنفيذ ايران التزاماتها وفقا للإتفاق النووي منذ اليوم الاول من تنفيذ خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي) في يناير 2016. اننا نُنفّذ هذا الدور وفقا لشروط خطة العمل المشترك والإجراءات الوقائية لمعايير الوكالة وبصورة موضوعية ومحايدة.

وبدأ الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح أمس، بكلمة المدير العام للوكالة يوكيا آمانو؛ وهناك العديد من المواضيع مطروحة امام الاجتماع الذي تستمر أعماله الى يوم الجمعة بما فيها التقرير الجديد حول تنفيذ الإتفاق النووي.

ومن المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية، تعزيز التعاون الدولي في المجال النووي والاشعاعات النووية وسلامة نقل المواد النووية والأمن النووي وتنفيذ الضمانات النووية في كوريا الشمالية وتنفيذ إتفاقيات الضمان النووي في سوريا واستخدام الضمانات النووية للوكالة في الشرق الاوسط.

التقرير الفصلي الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران نشر يوم الخميس الماضي وقدم الى أعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية؛ المدير العام للوكالة الدولية أيد في هذا التقرير إلتزام ايران بتعهداتها في خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي).

التقرير الجديد للوكالة، وهو التقرير الثامن منذ تنفيذ الإتفاق النووي في (16 يناير 2016) والتقرير الفصلي السابع المقدّم الى مجلس الحكام حول التثبت من صحة تنفيذ الإتفاق، قد أكد مرة أخرى بأن الانشطة النووية الايرانية سواء (التخصيب باجهزة الطرد المركزي من الجيل الاول في موقع نطنز)، أو الابحاث والتطوير المتعلقة بأجهزة الطرد المركزي المتطورة والجيل الجديد، و(انتاج الماء الثقيل)، وتحديث مفاعل اراك للماء الثقيل (وهو بطبيعة الحال تتم متابعته مع اطراف أخرى)، ومفاعل طهران البحثي، وبرنامج انتاج النظائر المستقرة في فردو، وسائر القضايا الأخرى، تمضي قدما الى الامام على أساس برنامج طويل الأمد معلن من جانب ايران وفي إطار الإتفاق النووي.