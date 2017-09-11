نقل حساب المغرد السعودي الشهير (مجتهد)، مساء الأحد، عن صحفية صهيونية تأكيدها أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زار (إسرائيل) سراً.

ونقل مجتهد في حسابه، عن الصحفية نوغا تارنوبولسكي المتخصصة بالشأن الصهيوني، تأكيدها زيارة محمد بن سلمان لكيان العدو.

وعلَّق مجتهد قائلاً: يظنون الشعوب رُوّضت لتقبل التطبيع، لعلهم يُفاجأون برد فعل لم يحتسبوه.

وسرعان ما انتشر وسم (ابن سلمان زار (اسرائيل)) على منصات التواصل الاجتماعي، وبدأ ناشطون ينقلون الخبر نفسه عن صحافيين صهاينة آخرين، منهم آريل كاهنا، الذي كان أول من أكد حصرياً أن ولي العهد السعودي زار (إسرائيل) الأسبوع السابق سراً.

موقع هيئة البث الإسرائيلي باللغة العربية، كان قد نشر يوم الخميس الفائت، نقلاً عن مراسله شمعون أران، أن أميراً من البلاط الملكي السعودي زار البلاد سراً خلال الأيام الأخيرة وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام.

وأضاف: إن كلاً من ديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية رفضا التعليق على هذا الخبر، مشيراً إلى أنباء تحدثت في السابق عن إتصالات بين الجانبين الاسرائيلي والسعودي في هذا المضمار.

ونقل موقع (عربي 21) عن صحيفة (ميكور ريشون) الصهيونية، يوم الأحد، قولها: إن محمد بن سلمان هو الذي زار (إسرائيل) الأسبوع الماضي والتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي تقرير أعده معلقها السياسي آريل كهانا، إقتبست الصحيفة عن موقع استخباري في دولة الإمارات قوله: إن وفداً أمنياً كبيراً ضمن شخصيات أمنية واستخبارية رافق بن سلمان في زيارته لتل أبيب، مشيرة إلى أن الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي كان ضمن أعضاء الوفد. وبحسب مغرد سعودي آخر باسم ( كشكول) فإن أول من سرّب خبر زيارة بن سلمان هو حساب أحد العاملين في جهاز أمن الدولة في الإمارات.

وكان رئيس وزراء كيان العدو بنيامين نتنياهو غرد يوم الأربعاء الماضي على (تويتر)، قائلاً: ما يحدث اليوم في علاقاتنا مع الدول العربية يعتبر غير مسبوق. لم يتم الكشف عن حجم هذا التعاون بعد ولكنه أكبر من أي وقت مضى. هذا هو تغيير هائل!.