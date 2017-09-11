وقال روحاني خلال اللقاء ان العلاقات بين طهران واسلام آباد لم ترتق إلى مستوى الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان.

واعلن الرئيس الايراني حسن روحاني لدى استقباله وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد اصف ان ايران وباكستان بلدان صديقان وشقيقان ولديهما ثقلهما في المنطقة وان طهران عازمة على تطوير علاقاتها الاقتصادية والثقافية والسياسية مع اسلام اباد.

واكد روحاني ضرورة ان يسعى المسؤولون في البلدين لتطوير وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي اكثر فأكثر وتطبيق الاتفاقيات الثنائية.

وشدد روحاني على ضرورة تطوير التعاون بين ايران وباكستان في مجال التصدي للارهاب والسعي للنهوض بالامن عند الحدود المشتركة بين البلدين وقال ان تعزيز الامن على الحدود وتحويل الحدود الى حدود اقتصادية وتجارية وايجاد اسواق حدودية في هذه المناطق تخدم شعبي البلدين والاستقرار والأمن في المنطقة.

واكد روحاني ضرورة تنفيذ الاتفاق بين البنك المركزي للبلدين بشكل كامل وعلى وجه السرعة وكذلك تسهيل العلاقات المصرفية بين البلدين وصولا الى تطوير العلاقات التجارية الثنائية معربا عن امله في ان تشهد العلاقات بين ايران وباكستان الصديقين والشقيقين نموا مضطردا.

واشار روحاني الى اهمية ارساء دعائم الامن والاستقرار في المنطقة بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان لايران وباكستان اهداف ووجهات نظر متطابقة على صعيد تسوية القضايا الاقليمية.

ولفت روحاني الى قضايا ومشاكل دول المنطقة بما فيها افغانستان لديها حلول اقليمية ولايمكن تسويتها من قبل الاجانب والقوى من خارج المنطقة وقال ان ايران تؤمن بضرورة ان تتعاون دول المنطقة وحدها ولاسيما ايران وباكستان لاستتباب الامن والاستقرار والهدوء في المنطقة.

واكد الرئيس الايراني ان بلاده مستعدة للتعاون مع دول المنطقة ومنها باكستان لمحابة الارهاب وتطوير السلام والاستقرار والامن في المنطقة.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف استقبل في وقت سابق من يوم الاثنين ايضاً نظيره الباكستاني وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.