وأوضح أبوالفضل رضوي، في حديث للتلفزيون الايراني، ان قانون استقطاع 5ر1 مليار دولار لدعم فرص العمل بالأرياف سيطبق في جميع مناطق البلاد بدءاً من 23 سبتمبر/ أيلول 2017.
واشار إلى أن بموجب القانون، فان بنوك كشاورزي (الزراعي) و(توسعه تعاون) و(بست بانك) وصندوقي العمل (أميد) و(كشاورزي) سيدعمون بـ 5ر1 مليار دولار وبدورها ستمنح تسهيلات بفائدة 6 بالمئة، لشخصيات طبيعية واعتبارية محددة بالقانون.
وبيّن رضوي أن بمقتضى الخطة التنموية السادسة 2017-2021، يتعين ايجاد 384 ألف فرصة عمل مستدامة في القرى سنوياً.
وأعلن رضوي عن ايجاد 160 ألف فرص عمل مستدامة في المناطق الريفية في العام الايراني المنتهي 20 مارس/ آذار 2017، ومن المقرر توفير نحو 300 ألف فرصة عمل في العام الجاري.