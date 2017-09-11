أعلن مساعد الرئيس الايراني لشؤون القرى والمناطق المحرومة، عن إستقطاع 5ر1 مليار دولار من صندوق التنمية الوطني لدعم خلق فرص العمل في المناطق الريفية دون 10 آلاف نسمة.

وأوضح أبوالفضل رضوي، في حديث للتلفزيون الايراني، ان قانون استقطاع 5ر1 مليار دولار لدعم فرص العمل بالأرياف سيطبق في جميع مناطق البلاد بدءاً من 23 سبتمبر/ أيلول 2017.

واشار إلى أن بموجب القانون، فان بنوك كشاورزي (الزراعي) و(توسعه تعاون) و(بست بانك) وصندوقي العمل (أميد) و(كشاورزي) سيدعمون بـ 5ر1 مليار دولار وبدورها ستمنح تسهيلات بفائدة 6 بالمئة، لشخصيات طبيعية واعتبارية محددة بالقانون.

وبيّن رضوي أن بمقتضى الخطة التنموية السادسة 2017-2021، يتعين ايجاد 384 ألف فرصة عمل مستدامة في القرى سنوياً.

وأعلن رضوي عن ايجاد 160 ألف فرص عمل مستدامة في المناطق الريفية في العام الايراني المنتهي 20 مارس/ آذار 2017، ومن المقرر توفير نحو 300 ألف فرصة عمل في العام الجاري.