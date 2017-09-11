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رقم الخبر: 202570 تاريخ النشر: أيلول 11, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: محليات  
بحرية الجيش والحرس الثوري يؤكدان تآزرهما لتكريس إقتدار البلاد البحري

بحرية الجيش والحرس الثوري يؤكدان تآزرهما لتكريس إقتدار البلاد البحري

زار قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي مقر الاركان العامة والتقى القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي حيث اكد الجانبان ضرورة تعزيز التآزر بين الجيش وحرس الثورة الاسلامية على صعيد تكريس الاقتدار البحري للقوات المسلحة الايرانية.
وبحث العميد فدوي واللواء موسوي اليات النهوض بالتازر وتعزيز التعاون بين الجيش وحرس الثورة الاسلامية في المجال البحري وتبادل التجارب واستثمار الانجازات لدى الجانبين وتضافر الجهود على صعيد التعاطي القتالي والدفاعي وتواصل النخب والسعي لتحقيق الاهداف المرسومة وصولا الى ارساء دعائم الاقتدار البحري للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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