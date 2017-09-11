بحرية الجيش والحرس الثوري يؤكدان تآزرهما لتكريس إقتدار البلاد البحري زار قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي مقر الاركان العامة والتقى القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي حيث اكد الجانبان ضرورة تعزيز التآزر بين الجيش وحرس الثورة الاسلامية على صعيد تكريس الاقتدار البحري للقوات المسلحة الايرانية.