قال المندوب الدائم لأفغانستان لدى منظمة الأمم المتحدة ان مقولتي التنمية ومكافحة الإرهاب في افغانستان ترتبطان ببعضهما البعض وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية طالما وقفت الى جانب الشعب الإفغاني ونأمل باستمرار هذا الدعم في المستقبل ايضا.

وأضاف محمود صيقل في حديث خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ان أفغانستان وإيران تتمتعان بالكثير من القواسم المشتركة كاللغة والدين والثقافة والطقوس وربطتهما علاقات طيبة على مدى التاريخ وان البلدين عاشا الى جنب بعضهما البعض على اساس الإحترام المتبادل وعازمان على إلاستمرار في هذه العلاقات الطيبة.

وأردف قائلا ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا وقفت الى جانب المقاومة الأفغانية ضد الإرهاب والارهابيين ونحن نأمل بإستمرار هذا الموقف كما في السابق.

واشاد بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تنمية أفغانستان وقال نحن نؤمن مانحتاج اليه حاليا من الكهرباء من إيران وان مشروع خط سكك الحديد الذي يربط بين خواف وهرات قيد التنفيذ ونحن نأمل في إكمال هذا المشروع على وجه السرعة لما له من دور هام في النهوض بمستوى التبادل التجاري بين الجانبين.

وقال نحن نعول على دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة الإرهاب وإجتثاث جذوره في المنطقة .

واوضح ان للتنمية في افغانستان علاقة مباشرة بالأمن والإستقرار في هذا البلد كما أن أمن أفغانستان واستقرارها يتوقفان على اجتثاث جذور الإرهاب في المنطقة.

وفي جانب آخر من هذا الحوار قال إن أفغانستان ليس لها أي حدود بحرية و لا ترتبط بالبحار مباشرة مما يفرض عليها الكثير من القيود ولاشك ان ميناء جابهار (الايراني) وهو الميناء الاقرب الى افغانستان من شأنه ان يسهل عليها امكانية الوصول الى الكثير من الدول مؤكدا في ذات الوقت نحن قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف مع الهند وإيران في هذا المجال ونأمل في أن تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.