اعلن مدير عام قسم العتبات في منظمة الحج والزيارة محسن نظافتي بدء منح تاشيرات الدخول لزوار الاربعين في اربع قنصليات عراقية في ايران.

واشار نظافتي في تصريح لوكالة انباء فارس الى انه سيبدأ 12 مكتب قنصلية مؤقت آخرعمله في الثالث والعشرين من ايلول سبتمبر الجاري لتقديم خدمات منح تاشيرات الدخول لزوار الاربعين.

واوضح ان تسجيل زوار الاربعين في موقع سماح قد بدا في الثالث والعشرين من اب اغسطس فيما بدات عملية اصدار تاشيرات الدخول للزوار انطلاقا من مشيرا الى انه ومن اجل تسريع عملية منح التاشيرات فانه سيبدا 12 مكتبا قنصليا النشاط في شتى انحاء البلاد خلال الاسبوع الاخير من ايلول سبتمبر الجاري.

ولفت نظافتي الى ان المنافذ الحدودية التي سيعتمدها الزوار يتم تحديدها من قبل وزارة الداخلية وان بإمكان الزوار في بعض المحافظات مراجعة جميع المنافذ الحدودية فيما يتعين على الزوار من بعض المحافظات التردد من منفذ حدودي واحد او منفذين.