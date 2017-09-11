اعلن رئيس مركز ابحاث الجوفضاء في ايران، ان دراسات تجري لارسال انسان آلي الى الفضاء الخارجي قبل ارسال رائد فضاء.

وقال "فتح الله امي" في تصريح لمراسل وكالة مهر للأنباء حول مشروع ارسال كائن حي الى الفضاء الخارجي: ان مشروع ارسال قرد الى الفضاء تم الانتهاء منه، وحاليا فان مركز ابحاث الجوفضاء يجري دراسات حول ارسال انسان آلي الى الفضاء.

واكد ان هذا المشروع قيد الدراسة حاليا، ومن المقرر ان يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بحيث يتم ارسال رائد الفضاء الى طبقة تحت المدار في المرحلة الاولى، والى مدار حول الارض في المرحلة الثانية.

واوضح "امي" ان موعد تنفيذ مشروع ارسال انسان الى الفضاء مرتبط بتمويل المشروع، مضيفا: ان مشروع ارسال انسان الى مدار الارض يجب ان ينفذ حتى عام 2025، وقبل ذلك سيتم تنفيذ مشروع ارسال انسان الى طبقة تحت المدار.

واكد انه من الضروري اجراء اختبار ارسال كبسولة فضائية تحمل كائنا حيا بدون انسان 6 مرات كحد ادنى، مضيفا: في تلك الحالة فانه سيتم الاستفادة من انسان آلى او كائن حي قبل ارسال انسان الى الفضاء، وفي حال كانت نتائج الرحلة الفضائية ناجحة فستجري الاختبارات لارسال انسان الى الفضاء الخارجي.