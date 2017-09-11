إتفق الأردن والعراق، الأحد، على إنشاء منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين، حسب ما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.

وجاء ذلك خلال اجتماعات ثنائية في عمان برئاسة وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، ووزير الصناعة والمعادن العراقي محمد شياع السوداني. وقالت الوزارة الأردنية في بيان: إن الجانبين توصلا إلى إتفاق على إنشاء منطقة صناعية أردنية عراقية مشتركة على الحدود بين البلدين. وتابعت: انه تم الطلب من الشركة الأردنية-العراقية للصناعة سرعة الإنتهاء من وضع التصورات الخاصة بالمنطقة، تمهيداً للبدء بتنفيذها.

واتفقا الجانبان أيضاً على تشكيل لجنة تجارية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ إتفاقية للتجارة الحرة بينهما دخلت حيز التنفيذ في منتصف مارس من العام 2013 ومتابعة أي معيقات تجارية بين البلدين.

وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني: إن الأردن ينظر إلى العراق ليس كسوق، وإنما شريك استراتيجي في جميع المجالات. واعتبر القضاة أن إعادة فتح الحدود البرية سيعطي دفعة قوية لزيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأعلن الأردن والعراق، في بيان مشترك في 30 أغسطس، إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي الوحيد بينهما المغلق منذ يوليو من العام 2015 على خلفية سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مناطق شاسعة في محافظة الأنبار غرب العراق.