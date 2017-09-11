قدّرت شركة (اكيوويذر) الخاصة للأرصاد الجوية كلفة الإعصارين (ايرما) الذي يضرب فلوريدا منذ الأحد، و(هارفي) الذي سبب فيضانات كارثية في تكساس بـ290 مليار دولار، أو 5ر1 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ومؤسسها جويل مايرز: إن التقديرات المتعلقة بالأضرار التي نجمت عن (ايرما) يفترض أن تبلغ حوالى مئة مليار دولار، ما يجعله واحداً من الأعاصير الأعلى كلفة في التاريخ، وهذا يعادل نصف نقطة مئوية من الاقتصاد الأميركي. وأضاف: تقديراتنا تفيد أن الإعصار هارفي سيكون الكارثة المرتبطة بالأحوال الجوية الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة بمبلغ 190 مليار دولار، أي نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة.

وبالتالي، كلف الإعصاران بعد جمع الرقمين 5ر1 نقطة مئوية من إجمالي الناتج الداخلي، حسب مايرز الذي أوضح أن ذلك يلغي النمو الاقتصادي المتوقع بين منتصف آب/ أغسطس ونهاية السنة.

ووضعت (اكيوويذر) لائحة مفصلة للنفقات التي تسبب هذه الكلفة الكبيرة، من توقف نشاط الشركات لارتفاع البطالة في الأسابيع إن لم يكن الأشهر المقبلة والبنية التحتية المخربة ما يؤدي الى إبطاء حركة النقل وخسائر زراعية مثل القطن -وكذلك 25 بالمئة من محصول البرتقال- ما يؤثر على أسعار الاستهلاك. كما تضمنت ارتفاع أسعار المحروقات من فيول التدفئة الى الكيروسين والأضرار التي لحقت بالسيارات والمنازل والقطع الأثرية والقطع الفنية الأخرى.

وقال (مايرز): ان شركات التأمين ستتكفل بجزء فقط من النفقات، لكن جزءاً كبيراً من هذه الكلفة لن تشملها التغطية مثل النفقات التي تحملها الأشخاص الذين أجبروا على إخلاء مساكنهم. وكان الإعصار ايرما -الذي ضرب ارخبيل كيز الجزر الصغيرة التي تعد وجهة سياحية مهمة صباح الأحد- توجه شمالاً من جديد ويهدد تامبا المدينة الكبيرة الواقعة على الساحل الغربي لفلوريدا.

وأدى هارفي -الذي ضرب جنوب شرق تكساس في نهاية آب/ أغسطس- الى أضرار مادية كبيرة، وشل الحركة في رابع مدن البلاد وهي هيوستن التي غمرت المياه عدداً كبيراً من مناطقها.