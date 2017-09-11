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رقم الخبر: 202560 تاريخ النشر: أيلول 11, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: اقتصاد  
جابهار تؤدي دوراً مهماً في التنمية الإقتصادية والتجارية لأفغانستان
والي قندهار:

جابهار تؤدي دوراً مهماً في التنمية الإقتصادية والتجارية لأفغانستان

أكد والي قندهار الأفغانية بأن منطقة جابهار بصفتها نقطة استراتيجية في ايران ومطلة على مياه المحيط وقريبة من أفغانستان، تؤدي دوراً مهماً وحيوياً في التنمية الاقتصادية والتجارية لبلادنا.

وفي تصريح أدلى به خلال اجتماعه، الأحد، بهيئة الإدارة ومدراء منطقة جابهار الحرة في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران)، قال زلمي ويسا: ان الحكومة ومختلف شرائح الشعب الأفغاني خاصة الناشطين الاقتصاديين والتجاريين الأفغان يبذلون جهوداً كبيرة للتنمية والإعمار في هذا البلد. وأضاف: انه على مدى عقود كانت ايران مستضيفة جيدة للشعب الأفغاني، حيث ينبغي أن نوجه الشكر والتقدير على ذلك للحكومة والشعب الايراني الصديق والجار. وتابع قائلاً: ان حضور أكثر من 160 شركة إستثمارية أفغانية في منطقة جابهار مؤشر الى أهمية هذه المنطقة للمستثمرين الذين اختاروها لأنشطتهم.

وأكد والي قندهار بأنه كلما تم تسهيل القوانين والضوابط أمام المستثمرين، فان الناشطين الاقتصاديين يبدون المزيد من الرغبة للحضور في هذه المنطقة. وأوضح بأن أفغانستان تحظى بإمكانية كبيرة في مجال إنتاج وتصدير مختلف أنواع الفاكهة الطازجة والمكسرات والمعادن. وأضاف: ان جابهار تعد أهم نقطة لتصدير سلع أفغانستان الى دول العالم.

ودعا ويسا إلى إكمال جسر ميلك الثاني والإسراع بإنجاز خط سكك الحديد (جابهار-زاهدان-سرخس) والمزيد من التعامل مع المستثمرين الأفغان، وأضاف: انه في حال حل المشاكل القائمة، فان المزيد من المستثمرين الأفغان سيرغبون بالحضور في ايران.

 
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