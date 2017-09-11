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رقم الخبر: 202559 تاريخ النشر: أيلول 11, 2017 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
البتروكيماويات تقود صعود بورصة طهران

البتروكيماويات تقود صعود بورصة طهران

أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات الاثنين، على ارتفاع مؤشرها العام (تدبيكس) 113 نقطة الى مستوى 83 ألفاً و369 نقطة.

وقاد صعود المؤشر (تدبيكس) مكاسب أسهم (خليج فارس) القابضة للبتروكيماويات 88 نقطة، و(فولاذ مباركة) للصلب 41 نقطة، و(كل كهر) للتعدين 19 نقطة. وتداولت السوق في تعاملات الاثنين، 478 مليون سهم وورقة مالية بأكثر من 42ر1 تريليون ريال (الدولار=354ر33 ريالاً) توزعت على 37 ألفاً و443 صفقة.

 
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