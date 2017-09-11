عيّن مجلس الوزراء، وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري، رئيساً جديداً للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية تركيا.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق، محمود واعظي، تولى سابقاً مسؤولية اللجنة المشتركة. ومن المقرر أن تستضيف طهران إجتماع الدورة الـ26 للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وتركيا خلال الشهر المقبل. وتسعى طهران وأنقرة الى رفع حجم العلاقات الاقتصادية الى 30 مليار دولار سنوياً نهاية عام 2017.