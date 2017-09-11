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رقم الخبر: 202557 تاريخ النشر: أيلول 11, 2017 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
كبرى المصارف الأوروبية تسعى لتوثيق علاقات الوساطة مع إيران
المدير التنفيذي لبنك تنمية الصادرات:

كبرى المصارف الأوروبية تسعى لتوثيق علاقات الوساطة مع إيران

أكد المدير التنفيذي لبنك تنمية الصادرات الإيراني، علي صالح آبادي، إن كبرى المصارف الأوروبية تسعى في الوقت الحاضر إلى توثيق علاقات الوساطة مع إيران.

وفي تصريح له يوم الأحد، قال صالح آبادي: إنه ومع بداية توقيع الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية، فقد توثقت العلاقات بين إيران والمصارف العالمية الصغيرة والمتوسطة، لكن في الوقت الحاضر فان كبرى المصارف الأوروبية تسعى لتوثيق علاقات الوساطة مع إيران. وأشار صالح آبادي إلى أن مصارف كبيرة مثل مصرف KBC  البلجيكي ومصرف Oberbank النمساوي من بين المصارف الأوروبية التي أعربت عن رغبتها لتوثيق علاقات الوساطة مع إيران، وكذلك الأمر مع مصرف دوفيجة الألماني والذي بدأ يقدم الخدمات للحوالات الإيرانية رغم إنه لم يكن يبدي رغبة بذلك مع بداية توقيع الإتفاق النووي. ولفت إلى أن لدى إيران حالياً علاقات وساطة مع 124 مصرفاً أجنبياً.

 
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