وأوضح محمد رضا حسين زادة، أن فرع بنك ملي وبهدف تقديم الخدمات المصرفية للزوار، قد بدأ تجريبياً أعماله في فترة قصيرة تسبق مزاولة نشاطاته الواسعة رسمياً. وبيّن أن بإمكان زوار العتبات المقدسة والتجار الايرانيين والعراقيين الإفادة من إمكانيات بنك ملي في النجف، ومتابعة الشؤون المالية والنقدية الخاصة بهم عبره.

ولفت حسين زادة الى أن بنك ملي وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، يستهدف توسيع نطاق شبكة نشاطاته أكثر من السابق في هذا البلد، وعلى ضوء ذلك فان البنك قد وضع برامج هامة على المدى القريب وسيعلن عنها قريباً.

يذكر أن فرع بنك ملي في مدينة النجف (جنوب بغداد)، هو الثالث الذي يفتتح في العراق.

من جهته، أعلن المدير التنفيذي لبنك (سبه)، أنه تم إتخاذ الإجراءات المبدئية لفتح فروع للبنك في كل من دول كوريا الجنوبية والصين والعراق وسنشهد قريباً بدء نشاطات هذا البنك في الدول المذكورة. وقال: انه بناء للتوقعات بشأن إحتمالية زيادة حجم التبادلات التجارية، تم إجراء الخطوات الجوهرية لافتتاح فروع البنك في كوريا الجنوبية والصين والعراق عبر تقديم مساعدات من جانب المؤسسات المحلية. مضيفاً: سنشهد قريباً إنطلاق نشاطات لفروع بنك سبه في هذه الدول .وأضاف: ان نشاطات هذا الفرع ستكون متطابقة مع أحدث القوانين المحلية للدول المضيفة والمعايير الدولية منها مكافحة غسل الأموال.