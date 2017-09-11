أكد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، علي كاردر، أن إيران تستهدف رفع الإنتاج لـ 5ر4 مليون برميل يومياً مع تقدم البرامج سيما بحقول نفط غرب كارون، وذلك بختام الخطة التنموية السادسة 2017 - 2021.

وأضاف كاردر، في صريح لموقع (شانا) التابع لوزارة النفط الإيرانية، أن إنتاج الغاز سيبلغ 3ر1 مليار متر مكعب يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما سيزداد إنتاج مكثفات الغاز إلى 864 ألف برميل يومياً. وأوضح كاردر أن رفع الإنتاج النفطي سيأتي نتيجة زيادة 420 ألف برميل يومياً في إنتاج حقل غربي كارون النفطي، بالإضافة إلى 280 ألف برميل إضافي من حقول نفط في وسط وجنوب إيران ومن شركة فلات قارة النفطية.

وتوقع كاردر أن تصل صادرات النفط الإيرانية 3ر2 إلى 5ر2 مليون برميل يومياً في غضون خمس سنوات. وأضاف: ان من المتوقع أن تأتي الزيادة في إنتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي، وهو أكبر حقل غاز في العالم.

هذا وشهد سعر النفط الخفيف الإيراني في الأسبوع الذي ينتهي عند الأول من سبتمبر انخفاضاً بسبعة سنتات ليصل إلى 50 دولاراً و93 سنتاً للبرميل الواحد. وأفاد تقرير لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، الأحد، إن هناك عوامل متعددة ساهمت في خفض معدلات الطلب على النفط الخام لاسيما حدوث إعصار (هاروي) في الولايات المتحدة وقرار الحكومة الأمريكية استخدام المزيد من مخزونها الإستراتيجي مما أدى إلى تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية. كما أدى إقتراب إعصار (ايرما) إلى الحدود الأمريكية في تراجع النشاط الإقتصادي في بعض مناطق جنوب شرق الولايات المتحدة وخفض معدلات الطلب على النفط الخام.

وقد نشرت الدائرة العامة لمنظمة (أوبك) تقريراً أشارت فيه إلى أن سعر النفط الخفيف الإيراني انخفض في الأسبوع الذي ينتهي عند الأول من سبتمبر سبعة سنتات ليصل إلى 50 دولاراً و93 سنتاً للبرميل الواحد. كما إن سعر النفط الثقيل الإيراني شهد هو الآخر تراجعاً في نفس الفترة وانخفض 33 سنتاً ليصل إلى 48 دولاراً و51 سنتاً للبرميل الواحد. كما شهدت سلة (أوبك) في الفترة ذاتها تراجعاً بقيمة 17 سنتاً ليصل البرميل الواحد إلى 49 دولاراً و53 سنتاً.