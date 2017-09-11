أعلن رئيس قسم الشؤون الدولية في شركة سكك الحديد بالجمهورية الاسلامية الايرانية، ان التعاون بين ايران وروسيا حول مشروع خط سكك الحديد الدولية الشمال-الجنوب يخدم دول آسيا وأوروبا، وقال: ان البلدين يبحثان تطوير أكبر مرسى في ميناء الشهيد رجائي.

وقال عباس نظري: ان التعاون بين ايران وروسيا حول مشروع خط سكك الحديد الدولية لا يخدم البلدين فحسب، بل يخدم دول آسيا وأوروبا. وأضاف: ان روسيا تعتبر قدرة متميزة في قطاع سكك الحديد وهي تمتلك شبكة سكك حديد واسعة تقوم بنقل 85 بالمئة من شحنات البلاد، مشيراً الى أن القسم المهم من تعاوننا مع روسيا هو حول ممر الشمال-الجنوب الترانزيتي وهو يبدأ من أوروبا ويمر عبر روسيا وآذربايجان وايران ويصل إلى الهند ونحن نسعى الى أن تتحول شبكة سكك حديد ايران الى الجزء الرئيسي من هذا الممر.

وتابع نظري: ان طول الجزء الايراني من هذا المشروع يصل الى نحو ألفي كيلومتر. وأفاد بأن ايران وروسيا ومن أجل نقل شحناتهم بين أوروبا وآسيا يحتاجان الى بعضهما البعض، وان طهران ستتمتع بمستوى فريد من التعاون التكنولوجي والتخصصي مع موسكو. وأوضح أن ايران تتعاون أيضاً مع روسيا في تنفيذ عدة مشاريع تتعلق بالسكك الحديد نظير إنتاج عربات قطارات الشحن بشكل مشترك وكهربة 600 كلم من سكك حديد كرمسار-اينجه برون ومشاريع كبيرة أخرى للبنى التحتية.

وأعلن نظري إننا نبحث مع روسيا تطوير أكبر مرسى في ايران في ميناء الشهيد رجائي، وان المفاوضات المستمرة تتناول جميع أقسام هذا المشروع بما فيها الميناء وربطه بشبكة سكك الحديد والمنطقة الاقتصادية الخاصة.