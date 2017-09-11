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|رقم الخبر: 202553
|تاريخ النشر: أيلول 11, 2017
|الوقت: 17:28
|الاقسام: دوليات
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أنقرة تعتقل المزيد من الألمان
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، يوم الاثنين: إن ألمانيين آخرين اعتقلا في تركيا في مطلع الأسبوع مشيرا إلى أن احدهما ما زال موقوفا لدى الشرطة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية "مارتن شيفر" في مؤتمر صحفي: إن ألمانيا لا تملك معلومات رسمية عن اعتقال هذين الاثنين يوم الأحد في اسطنبول، لكنه أشار إلى أن طبيعة الاعتقالات العشوائية المستمرة في أنقرة تسبب "قلقا عظيما". وأضاف شيفر أن "الكابوس الذي يواجه الكثير من المواطنين الألمان مستمر".
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