  • الإثنين ١٩ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , سبتمبر 11, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202553 تاريخ النشر: أيلول 11, 2017 الوقت: 17:28 الاقسام: دوليات  
أنقرة تعتقل المزيد من الألمان

أنقرة تعتقل المزيد من الألمان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، يوم الاثنين: إن ألمانيين آخرين اعتقلا في تركيا في مطلع الأسبوع مشيرا إلى أن احدهما ما زال موقوفا لدى الشرطة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية "مارتن شيفر" في مؤتمر صحفي: إن ألمانيا لا تملك معلومات رسمية عن اعتقال هذين الاثنين يوم الأحد في اسطنبول، لكنه أشار إلى أن طبيعة الاعتقالات العشوائية المستمرة في أنقرة تسبب "قلقا عظيما". وأضاف شيفر أن "الكابوس الذي يواجه الكثير من المواطنين الألمان مستمر".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0629 sec