أنقرة تعتقل المزيد من الألمان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، يوم الاثنين: إن ألمانيين آخرين اعتقلا في تركيا في مطلع الأسبوع مشيرا إلى أن احدهما ما زال موقوفا لدى الشرطة.