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رقم الخبر: 202551 تاريخ النشر: أيلول 11, 2017 الوقت: 17:25 الاقسام: دوليات  
مظاهرات بإسبانيا للمطالبة باستقلال كتالونيا

مظاهرات بإسبانيا للمطالبة باستقلال كتالونيا

خرج في برشلونة مئات الآلاف من الكتالونيين في مسيرة بشوارع المدينة يوم الإثنين، تستهدف إظهار الدعم للاستقلال بعد أن تحركت مدريد لعرقلة استفتاء على الانفصال عن إسبانيا.

وغالبا ما يستغل النشطاء اليوم الوطني لإقليم كتالونيا المعروف باسم "لا ديادا" في الحادي عشر من سبتمبر، وهو يوم سقوط برشلونة تحت سيادة إسبانيا عام 1714، للمطالبة بدولة مستقلة.

وفي اليوم الوطني من كل عام تتدفق على برشلونة حافلات محملة بمؤيدي الاستقلال من مختلف قرى المنطقة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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