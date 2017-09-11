خرج في برشلونة مئات الآلاف من الكتالونيين في مسيرة بشوارع المدينة يوم الإثنين، تستهدف إظهار الدعم للاستقلال بعد أن تحركت مدريد لعرقلة استفتاء على الانفصال عن إسبانيا.

وغالبا ما يستغل النشطاء اليوم الوطني لإقليم كتالونيا المعروف باسم "لا ديادا" في الحادي عشر من سبتمبر، وهو يوم سقوط برشلونة تحت سيادة إسبانيا عام 1714، للمطالبة بدولة مستقلة.

وفي اليوم الوطني من كل عام تتدفق على برشلونة حافلات محملة بمؤيدي الاستقلال من مختلف قرى المنطقة.