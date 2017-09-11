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رقم الخبر: 202550 تاريخ النشر: أيلول 11, 2017 الوقت: 17:25 الاقسام: دوليات  
النرويج تجري انتخابات تشريعية

النرويج تجري انتخابات تشريعية

توجه الناخبون في النروج الى صناديق الاقتراع، يوم الاثنين، للمشاركة في انتخابات تشريعية تتنافس فيها حكومة اليمين المنتهية ولايتها مع اليسار على إدارة البلاد التي صنفتها الامم المتحدة "أسعد دولة في العالم".

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة التاسعة ليجري التصويت حتى الساعة 21,00، وقت إعلان النتائج الاولية الجزئية. وفتحت مراكز الاقتراع في المدن الكبرى منذ الاحد عشية بدء التصويت رسميا. ولجأ عدد كبير من النروجيين قدر بنحو مليون شخص من اصل 3,76 مليون ناخب مسجل الى الاقتراع المبكر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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