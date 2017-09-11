النرويج تجري انتخابات تشريعية توجه الناخبون في النروج الى صناديق الاقتراع، يوم الاثنين، للمشاركة في انتخابات تشريعية تتنافس فيها حكومة اليمين المنتهية ولايتها مع اليسار على إدارة البلاد التي صنفتها الامم المتحدة "أسعد دولة في العالم".