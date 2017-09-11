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رقم الخبر: 202549 تاريخ النشر: أيلول 11, 2017 الوقت: 17:25 الاقسام: دوليات  
4 قتلى في هجوم مسلح بباكستان

4 قتلى في هجوم مسلح بباكستان

قال شرطى كبير: إن مسلحين قتلا أربعة من أفراد عائلة هزارة الشيعية في جنوب غرب باكستان، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما يوم الأحد في أحدث هجوم طائفي على هذه الأقلية.

 وأطلق مسلحان على دراجة نارية النار على أسرة من ثمانية أشخاص كانت في محطة وقود على بعد حوالي 30 كيلومترا شمالي كويتا عاصمة إقليم بلوخستان بباكستان، وبجانب من قتلوا أصيب اثنان آخران ونجت امرأتان إذ بقيتا في السيارة. وقال الشرطي تنوير شاه لرويترز "إنه هجوم طائفي".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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