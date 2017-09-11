4 قتلى في هجوم مسلح بباكستان قال شرطى كبير: إن مسلحين قتلا أربعة من أفراد عائلة هزارة الشيعية في جنوب غرب باكستان، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما يوم الأحد في أحدث هجوم طائفي على هذه الأقلية.