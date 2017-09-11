أعلن نائب قائد الجيش العميد احمدرضا بوردستان: اننا نواجه اليوم صورة جديدة من التهديدات باسم الحرب المركبة لايسعى خلالها العدو الى حرب استنزاف بل يحاول تحقيق أهدافه بعمليات حاسمة وسريعة وفي أقصر فترة زمنية ممكنه.

وفي كلمته خلال مراسم تكريم المتميزين في حقل الإتصالات وتقنية المعلومات للجيش، الاثنين، قال العميد بوردستان ان البلد الذي لا يخشى الصعاب في عالمنا المعاصر ويستعد لمواجهتها، سيخرج منتصرا في الحرب، ومن هنا ينبغي ان نعمل من الآن على تحصين دفاعاتنا وان نعمل لمواجهة كل الاحتمالات لانه عندما تفرض الحرب على بلد فانه لا يجد فرصة لتدارك الوضع.

وأشار الى أهمية الاستعداد والجهوزية للحرب مع العدو وقال: إن اولى فوائد الجهوزية هو الثقة بالنفس لدى المنتسبين لأن الوحدة العسكرية التي تتدرب من قبل على أداء مهامها في مختلف الظروف وتتزود ايضا بالاسلحة ومعدات القتال ليس لديها أية هواجس.

واعتبر الأمن النفسي للشعب والردع بأنهما من الثمار الأخرى للاستعداد والجهوزية للحرب وقال: إن الشعب سيكون مرتاح البال عندما يجد قواته المسلحة مقتدرة ويعلم أنها قادرة على التصدي لأي طارئ على وجه السرعة كما ان العدو لن يجرؤ على تمرير مخططاته عندما يجد هذه القدرات والطاقات العملانية للقوات المسلحة.

واشار بوردستان الى تغير صورة التهديدات وقال اننا نواجه اليوم صورة جديدة من التهديدات باسم الحرب المركبة والتي لا يسعى خلالها العدو الأجنبي الى نهج حرب الإستنزاف بل يحاول تحقيق أهدافه عبر عمليات حاسمة وخاطفة في أقصر فترة زمنية ممكنة ومن هنا فإن علينا ايضا ان نكون على جهوزية تامة وتوفير الطاقات اللازمة لقواتنا لمواجهة هذا التهديد الجديد.

وأشار الى وجود حروب حديثة وتصدي منتسبي حقل تقنية المعلومات والإتصالات للعدو وجها لوجه وقال: إن منتسبينا في حقل تقنية المعلومات والإتصالات يتصدون للعدو وجها لوجه الى درجه انهم يرصدون أنفاسه، ورغم ذلك فان علينا ان نرفع من طاقاتنا وقدراتنا لأن التطور التقني في حركة متنامية ويتعين علينا ان نتسلح بالعلم والايمان والثقة والسعي والمثابرة والاعتماد على ابداعاتنا في هذا المجال.

ووصف العميد بوردستان التقدم الذي تشهده البلاد في الحقل الدفاعي بأنه ملحوظ وقال: اننا نتمتع اليوم بقدرات متميزة في حقل المعدات وانظمة الاتصالات والالكترونيات وذلك بدعم علمائنا الشباب والشركات المعرفية وبات بإمكاننا ان نُحوّل أية فكرة الى منتوج في اقصر فترة زمنية.

وتابع: إن القوات المسلحة تتمتع اليوم بقدرات ملحوظة في مجال الاجواء الافتراضية للقيام بالاجراءات الهجومية والدفاعية وذلك بتوجيه من الاركان العامة للقوات المسلحة بهدف ايجاد تنسيق اكبر لمواجهة التهديدات.