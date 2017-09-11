حذرت كوريا الشمالية يوم الاثنين، الولايات المتحدة من أنها ستدفع الثمن إذا ما تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار تطرحه واشنطن يدعو إلى فرض حزمة عقوبات جديدة على بيونغ يانغ على خلفية تجربتها النووية الأخيرة.

وقال متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية: إن واشنطن "تقوم بمساع محمومة" لتوظيف الأمم المتحدة في موضوع التجربة النووية لبلاده، واصفا تلك التجربة بأنها تدخل ضمن "إجراءات مشروعة للدفاع عن النفس".

وأضاف المسؤول الكوري الشمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية "في حالة ما إذا فرضت الولايات المتحدة بالفعل القرار غير القانوني وغير المشروع لفرض عقوبات أشد فإن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ستتأكد تماما من أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا مستحقا".

وحذر المتحدث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقول "العالم سيشهد كيف ستروض جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العصابات الأميركية باتخاذ سلسلة من إجراءات أشد مما تصوروه في أي وقت مضى".

في هذه الأثناء، طلبت الولايات المتحدة من بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي التصويت يوم الاثنين، على مشروع قرار معدل لفرض حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية.

وكشف مسؤولون دبلوماسيون أن الصين والولايات المتحدة ناقشا إلى ساعة متأخرة من مساء الأحد، تفاصيل الصيغة النهائية للمشروع الذي تطرحه واشنطن للتصويت.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: إن مشروع القرار يفرض عقوبات تستهدف قطاعات اقتصادية أخرى في كوريا الشمالية غير تلك التي شملتها العقوبات السابقة، فضلا عن أنها تستهدف الزعيم كيم جونغ أون نفسه بفرض حظر سفر عليه.

من جانبه قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، يوم الاثنين، إنها تعتزم مناقشة أزمة كوريا الشمالية هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن ميركل ناقشت بالفعل المسألة مع زعماء آخرين من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ومن المخطط أن تتحدث هاتفيا مع بوتين أيضا.

وأشار زايبرت إلى أن ألمانيا ما زالت مستعدة لدعم المناقشات حول سبل إيجاد حل سلمي للأزمة وأنها إحدى الدول القليلة التي تقيم روابط دبلوماسية مع كوريا الشمالية.