منذ أن قامت نستلة بإدخال نوع جديد إلى عالم الشوكولاتة بابتكارها الشوكولاتة البيضاء قبل 80 عاماً، كانت الشوكولاتة مُتاحة بثلاثة أصناف رئيسية فقط وهي:

شوكولاتة الحليب، الشوكولاتة الداكنة، والشوكولاتة البيضاء. لكن يبدو أن الوقت قد حان لإدخال صنف رابع بعد أن قامت شركة سويسرية بصناعة شوكولاتة وردية اللون من مصادر طبيعية.

شوكولاتة روبي الوردية، كما أطلقت عليها شركة (باري كاليبوت) هذا الاسم، أحد أكبر وأضخم شركات صناعة الشوكولاتة الفاخرة في العالم، والتي قضت على ما يبدو آخر 13 سنة الماضية في إنتاج الشوكولاتة وردية اللون من حبوب كاكاو ياقوتية تُزرع في مناطق محدودة في العالم. إذ لم تُدخَل أي ملوِّنات أو إضافات إلى الشوكولاتة لتُعطيها اللون الوردي، بل اكتسبته طبيعياً من المصدر الخام لها!.

إذ تنمو حبوب الكاكاو الياقوتية في أجزاء مختلفة من العالم، في الإكوادور، البرازيل، وساحل العاج. لكن الشركة السويسرية هي أول شركة في العالم تنجح في تحويل هذا الصنف من الكاكاو الخام إلى شوكولاتة لذيذة!

وكانت الشركة قد كشفت النقاب عن الشوكولاتة الوردية في شنغهاي، الصين، في الأيام القليلة الماضية. وأشارت شركة (باري كاليبوت) إلى أن طعم الشوكولاتة الوردية قريب من طعم التوت الحلو الممزوج بقليلٍ من الحموضة، كما ذكر موقع (oddity central)، ويحتفظ الطعم بنفس جمال وشاعرية طعم الشوكولاتة المميَّز.

ومن المُحزن أن علينا انتظار حوالي 18 شهراً قبل أن تصل شوكولاتة روبي الوردية إلى الأسواق. فقد أعلنت الشركة أنها بحاجة من 6 – 18 شهراً لتبدأ عملية التسويق.

ومن المتوقع أن تلقى الشوكولاتة الجديدة شعبية كبيرة في ظل انتشار الملوِّنات الصناعية في أصناف الحلويات. وذلك بسبب ازيادة الوعي عن مخاطر الإضافات الصناعية والبحث عن بدائل طبيعية لإستعمالها في الأصناف الغذائية.