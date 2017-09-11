اكتسب أرنب صغير من نوع نادر شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إصابته بحالة وراثية جعلته يفقد شعره وتحول للون الوردي.

ويقال أن الأرنب الذي أطلق عليه اسم السيد (بيجلي ورث) نسبة إلى القط الوردي الشهير الذي ظهر بفيلم (أوستن باورز) لا يتعدى وزنه هاتف محمول، وقالت (كاسندرا هيل) أن بائع بسيط أهداها الأرنب بعد فشل محاولات بيعه بسبب مظهره الغريب وحجمه الضئيل.

وصرحت (كاسندرا) للصحيفة أنها وقعت في غرام الأرنب الصغير بسبب شكله المميز، وهو ما دفعها لتدشين حساب خاصاً به على موقع (انستغرام) لتشارك أصدقائها صوراً رائعاً للأرنب.

وبحسب ما قالته السيدة الأسترالية فقد نالت صور السيد (بيجلي ورث) إعجاب آلاف الرواد على الموقع، وتجاوز عدد متابعه حاجز الـ 7 آلاف شخص.