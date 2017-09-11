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رقم الخبر: 202539 تاريخ النشر: أيلول 11, 2017 الوقت: 15:27 الاقسام: منوعات  
أرنب وردي نادر يثير ضجة على مواقع التواصل!

أرنب وردي نادر يثير ضجة على مواقع التواصل!

اكتسب أرنب صغير من نوع نادر شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إصابته بحالة وراثية جعلته يفقد شعره وتحول للون الوردي.

ويقال أن الأرنب الذي أطلق عليه اسم السيد (بيجلي ورث)  نسبة إلى القط الوردي الشهير الذي ظهر بفيلم (أوستن باورز) لا يتعدى وزنه هاتف محمول، وقالت (كاسندرا هيل) أن بائع بسيط أهداها الأرنب بعد فشل محاولات بيعه بسبب مظهره الغريب وحجمه الضئيل.

وصرحت (كاسندرا) للصحيفة أنها وقعت في غرام الأرنب الصغير بسبب شكله المميز، وهو ما دفعها لتدشين حساب خاصاً به على موقع (انستغرام) لتشارك أصدقائها صوراً رائعاً للأرنب.

وبحسب ما قالته السيدة الأسترالية فقد نالت صور السيد (بيجلي ورث)  إعجاب آلاف الرواد على الموقع، وتجاوز عدد متابعه حاجز الـ 7 آلاف شخص.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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