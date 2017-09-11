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رقم الخبر: 202538 تاريخ النشر: أيلول 11, 2017 الوقت: 15:24 الاقسام: منوعات  
بطولة في مصارعة أصابع القدم!

بطولة في مصارعة أصابع القدم!

ألعاب المصارعة معروفة لدينا بالتأكيد، وقد شاهدنا العديد منها، لكن قد تكون هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها بمصارعة أصابع القدم. إذ تقام في قرية فيني بنتلي الصغيرة بإنجلترا، وتُعتبر بأنها حدث غير عادي يجري منذ أكثر من 40 عاماً.

هذه الرياضة تشبه إلى حد كبير المصارعة بالإبهام، لكنها تستخدم أصابع الأقدام، حيث يجلس المنافسون على الأرض مُقابل بعضهم البعض، ويُشابكون أصابع أقدامهم الكبيرة بين لوحتين صغيرتين، وكل منافس يحاول الإطاحة بالخصم عن طريق ثني قدمه ولمس اللوحة القريبة منه للفوز بنقطة.

في مصارعة أصابع القدم الحاليّة للرجال فاز آلان ناش الملقب بـNasty، وهو بذلك يحصل على اللقب للمرة الرابعة عشر على التوالي. وقد كان أول لقب يفوز به في عام 1994.

وفقاً لـ ناش: (إن الوضعية المناسبة هي مفتاح الفوز، إذ يجب عليك أن ترتكز على الأرض، وتضع كلتا يديك على الأرض أيضاً، وترفع ساقيك اللتان لا تصارع بهما في الهواء).

مصارعة أصابع القدم قد يبدو بأنها مثل الرياضات الأخرى التي تتطلب لياقة جسديّة، لكنها أيضاً ليست مثل المشي في الحديقة، فقد عانى ناش من الكثير من الكدمات والكسور في أصابع قدميه خلال حياته المهنيّة.يُذكر بأنه في سنة واحدة، كسر أربعة أصابع خلال مرحلة نصف النهائي، لكن ذلك لم يمنعه من الظفر باللقب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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