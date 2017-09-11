والمهرجانات التي سيشارك فيها فيلم «الرجل الذي كان هنا» (مردي كه اينجا بود) هي مهرجان «ميامي» للافلام القصيرة بدورته الـ 16، الذي سيقام في الفترة من 6 الى 11 من نوفمبر المقبل في مدينة ميامي في امريكا.

واما الهرجان الثاني فهو مهرجان «انتروبنغ» بدورته التاسعة الذي يقام في الفترة بين 29 سبتمبر الجاري حتی الاول من نوفمبر المقبل والمهرجان الثالث هو مهرجان «هاب فيلم» بدورته الاولی الذي سيقام في يومي 23 و24 سبتمبر الجاري في مدينة لوس انجلس الامريكية.

«الرجل الذي كان هنا» من تأليف واخراج ومونتاج عطا مجابي وتمثيل سيامك كريم بور، سعيد مظفري، كلايف اوفن، حسين عرفانيان، همفري بوغارت، ناصر احمدي، ادوارد جي، رابنسون وتايلر هوكلين .