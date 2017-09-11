وحسب ما أعلنته إدارة العلاقات العامة للمهرجان، فقد أقيمت مساء الأحد اختتامية المهرجان وتم خلالها إعلان أسماء الأفلام الفائزة في المهرجان.

فيلم «الرحيل» هو أحدث افلام المخرج محمودي وهو من تأليف وإنتاج «جمشيد محمودي» واخراج «نويد محمودي»، ويحكي قصة حب يعاني من كل شيء الا المحبوب، وهو قصة الم، الم الهجرة والارتحال، وشارك في تمثيل ادواره رضا احمدي، فرشتة حسيني، بهرنج علو، نازنين بياتي، مسعود مير طاهري، افشين اخلاقي، سينا سهيلي، محفوظ محمودي.

كما قدرت هيئة التحكيم التي ضمت كلا من: رزمري بلايت، بن فريس، جنيفر بيدوم، اسامه سامي وربكا فيلم «نفس» فسي قسم المسابقة، وفيلم «ليس بعد" (هنوز نه) في قسم الأفلام القصيرة.

وقد عرضت هذه الدورة من المهرجان أفلام عديدة منها: «جسر النوم» (window horses)، من إخراج «اكتاي براهني»، و«تحت السقف الدخاني» (زير سقف دودي) للمخرجة «بوران درخشندة»، و«نفس» للمخرجة «نرجس آبيار»، و«الولادة» (به دنيا آمدن) للمخرج «محسن عبدالوهاب»، و«الرحيل» (رفتن) للمخرج «نويد محمودي»، و«أولئك» (آنها) للمخرجة «آناهيتا قزويني زادة».

يذكر أن الدورة السادسة لمهرجان «الأفلام الفارسية» الدولي أقيمت في الفترة بين السابع وحتى العاشر من شهر سبتمبر/أيلول في مدينة سيدني الأسترالية.