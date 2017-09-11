في الوقت الذي بقي اسبوعين حتى الاعلان عن ممثل ايران في حفل أكاديمية الاوسكار لعام 2018، يبدو أن مسؤولي السينما الايرانية حسموا قرارهم لاختيار الفيلم الذي سيمثل ايران في هذا الحدث الثقافي.

وبحسب الانباء الواردة التي لم يتم التاكد منها بعد، فقد أختير الفيلم السينمائي الايراني «الملاريا» من إخراج برویز شهبازي ليمثل ايران في حفل الاوسكار لعام 2018.

ويبدو أن المشكلة الرئيسية لتقديم الفليم كممثل ايران في الاوسكار كانت تتمثل في عدم عرضه العام في الموعد المحدد فيما تم حل المشكلة بعد ما قامت مؤسسة «فيلميران» بعرضه العام خلال أسبوع في دور السينما بمحافظة يزد جنوبي ايران.

وبين الافلام المرشحة لحفل الاوسكار، شارك «الملاريا» في أكثر من 20 مهرجانا دوليا حتى الان وبذلك سيكون الفيلم الاكثر حضورا في المهرجانات الدولية مقارنة بالافلام الاخرى كما من المقرر أن يشارك في 5 مهرجانات اخرى خلال شهري سبتمبر الجاري واكتوبر القادم.

وكان مهرجان «البندقية» أول محطة دولية للفيلم، وبعد ذلك حضر في عدة مهرجانات سينمائية دولية منها بوسان وشیكاغو واستوكهولم وتايوان وشنغهاي و«فوروم دز ایماج» بفرنسا، كما حصل على جائزة مهرجان «وارسو» البولندي وجائزة أفضل اخراج من مهرجان «داكا»، وجائزة افضل فيلم من مهرجان «بلغراد» الدولي للافلام، كذلك حصل على جائزة أفضل فيلم من القسم التنافسي لمهرجان الافلام الشرقية الدولي في جنيف، وناصف «الملاريا» جائزة افضل فيلم مع الفيلم الفرنسي الارميني «نجم برافو» في هذا الحدث الفني.