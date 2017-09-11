أعلنت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة في بیانها الختامي لمسابقتها الـ٤۰ الوطنیة لحفظ وتلاوة القرآن الكریم أنها تعلن یوماً لاحياء یوم «شهداء میانمار» ضمن برامج مسابقتها الدولیة للقرآن في دورتها القادمة لعام ۲۰۱۸ للميلاد.

أن حفل إختتام الدورة الـ ٤۰ للمسابقة الوطنیة لحفظ وتلاوة القرآن الكریم شهد إصدار بیان إدانة لجرائم القتل والإبادة التي یتعرض لها المسلمون في میانمار.

وأعلن النشطاء القرآنیون في البیان اننا كـقراء وحفظة ودعاة قرآنیین ندین ونستنكر إبادة المسلمین المضطهدین في میانمار علی أیدي عملاء الغرب ونعد هؤلاء المسلمين بأننا سنكون الصوت الذي یوصل نداء إضطهادهم ومظلومیتهم الی قراء وحفظة العالم.

ورفع البیان طلبین من أمانة المسابقة الدولیة لحفظ وتلاوة القرآن الكریم في دورتها القادمة مطالباً إیاها بتوعیة المتسابقین المشاركین في هذه المسابقة بالنسبة الی ما یتعرض له المسلمون في میانمار.

وثانیاً تحدید یوم لـ«شهداء میانمار» وإحیاءه ضمن برامج المسابقة والتركیز علی أحداث میانمار في دعایات وتصامیم المسابقة.