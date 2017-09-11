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رقم الخبر: 202526 تاريخ النشر: أيلول 11, 2017 الوقت: 14:50 الاقسام: ثقافة وفن  
مصحف منسوب للإمام موسی الكاظم (ع) في المكتبة الرضوية

مصحف منسوب للإمام موسی الكاظم (ع) في المكتبة الرضوية

يحتفظ متحف المخطوطات بالعتبة المقدسة للإمام الرضا(ع) بمدينة مشهد (شمال شرقي ايران)، بنسخ نفيسة من المصحف الشريف منها المصحف المخطوط المنسوب إلی والده الإمام الكاظم(ع).

وضمن التهنئة بمناسبة مولد الإمام السابع عليه السلام للشيعة الإثني عشرية قال حجة الإسلام «محمد نوري نيا« يوم الأحد خلال حديثه لإرنا، أن متحف مخطوطات العتبة الرضوية يضم نسخاً نفيسة من المصحف الشريف منها نسخ منسوبة إلی خط أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام السجاد والإمام جعفر الصادق والإمام الرضا عليهم السلام.

وأضاف، ان المصحف المنسوب إلی خط الإمام موسی الكاظم عليه السلام مكتوب بالخط الكوفي علی جلد الغزال وان نص وقفه بخط وتوقيع الشيخ البهائي يرجع الی عام 1009 هـ.ق.

وهذه النسخة النفيسة المنسوبة إلی خط الإمام موسی الكاظم(ع) تشمل الآية 252 من سورة البقرة لغاية الآية 89 من سورة آل عمران في 83 ورقة ذات إطر مزخرفة وفي كل صفحة منها ستة أسطر وهي مكتوبة بالحبر الأسود المائل الی البني ولها غلافين مذهبين.

وأضاف، توجد لحد الآن 23 ألف نسخة من المصحف الشريف والملزمات القرآنية مكتوبة بخط اليد وبالطباعة الحجرية تحفظ في متحف المخطوطات بالمكتبة المركزية للروضة الرضوية المقدسة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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