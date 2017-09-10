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|رقم الخبر: 202413
|تاريخ النشر: أيلول 09, 2017
|الوقت: 19:33
|الاقسام: عربيات
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السودان.. الانتهاء من جمع سلاح القوات النظامية والإدارة الأهلية غرب دارفور
قال والي غرب دارفور بالسودان، فضل المولى الهجا، إن عمليات جمع السلاح تمضي في محاورها كافة، لافتا إلى الانتهاء من جمع سلاح القوات النظامية والإدارة الأهلية، والتأهب إلى الدخول في محور سلاح القبائل والأفراد في مرحلة الجمع الطوعي.
وأشاد الهجا بدور الإدارة الأهلية وقطاعات المجتمع في التعاون مع حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة، موضحا أن التجاوب والتعاون الذي وجدته لجنة جمع السلاح من الإدارة الأهلية يؤكد اهتمام مكونات المجتمع وحرصها على حظر السلاح الذي صار مهدداً للأمن والاستقرار والنسيج الاجتماعي.
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