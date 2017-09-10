السودان.. الانتهاء من جمع سلاح القوات النظامية والإدارة الأهلية غرب دارفور قال والي غرب دارفور بالسودان، فضل المولى الهجا، إن عمليات جمع السلاح تمضي في محاورها كافة، لافتا إلى الانتهاء من جمع سلاح القوات النظامية والإدارة الأهلية، والتأهب إلى الدخول في محور سلاح القبائل والأفراد في مرحلة الجمع الطوعي.