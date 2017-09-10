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رقم الخبر: 202412 تاريخ النشر: أيلول 09, 2017 الوقت: 19:30 الاقسام: عربيات  
موريتانيا تمنع وفدا حقوقيا أمريكيا من دخول البلاد

موريتانيا تمنع وفدا حقوقيا أمريكيا من دخول البلاد

منعت السلطات الموريتانية وفدا حقوقيا أمريكيا، الجمعة، من دخول البلاد كان في مستهل زيارة لموريتانيا بدعوة من منظمة "نجدة العبيد" الموريتانية.

وأكد نائب رئيس المنظمة الحقوقي أحمد الوديعة - في اتصال مع قناة "الحرة" الأمريكية - أن سلطات مطار نواكشوط احتجزت أعضاء الوفد وأبلغتهم بعدم السماح لهم بزيارة البلاد، وتوقع أن يتم ترحيلهم مساء الجمعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الوديعة إن السلطات منعت وفدا من منظمته من الوصول إلى المطار لاستقبال الحقوقيين الأمريكيين، لافتا إلى أن أعضاء الوفد الأمريكي هم من الحقوقيين المدنيين، وكانوا ينوون لقاء شخصيات حقوقية ومسؤولين في الحكومة للتعرف على تجربة موريتانيا في مجال محاربة العبودية.

 
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مصدر الخبر: نواكشوط/وكالات
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