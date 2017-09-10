سمحت السلطات السعودية لعائلة المعتقل الطفل مرتجى عبدالله قريريص بزيارته، وذلك بعد انقطاع أخباره والاتصال به وحتى رؤيته لمدة ثلاثة أشهر وخمسة عشر يومًا.

وكانت أخبار المعتقل قريريص قد انقطعت بعد نقله من سجن دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام إلى سجن المباحث فيها الواقع على طريق الرياض السريع، حيث توقّف الاتصال به وزيارته طوال تلك المدة على خلفية مشاركته في تظاهرات مطلبية.

وأكد ذوو المعتقل أنه معافى وبصحة جيدة، ونقلوا عنه تحياته لجميع السائليين عنه وكذلك دعواته بالفرج لباقي المعتقلين والمطاردين بدعوى مشاركاتهم في تظاهرات مطلبية.

وكان مرتجى القريريص مواليد (24 أكتوبر/تشرين الأول 2000)، من أهالي منطقة القطيف، نقل في 25 مايو/أيار 2017 لسجن مباحث الدمام بعد قرابة 32 شهرًا قضاها الطفل القريرص في سجن الأطفال (دار الملاحظة بالدمام) دون تهم أو محاكمة، حيث تم احتجازه هناك منذ 20 سبتمبر/أيلول 2014، بعد أن اعتقل تعسفيًا حينما كان في نزهة مع أسرته خلال عبورهم على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، وكان عمره حينها 13 عامًا.