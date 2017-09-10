أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة مبيعات أسلحة للبحرين قيمتها تزيد على 8/3 مليار دولار تشمل طائرات إف-16 وصواريخ وزورقين وتحديث طائرات.

وقالت وزارة الدفاع إن المبيعات المقترحة تشمل 19 طائرة إف-16 من إنتاج لوكهيد مارتن قد تصل قيمتها إلى 7/2 مليار دولار.

وأضافت في بيانين منفصلين أن مبيعات محتملة أخرى تشمل زورقي دورية مزودين بمدافع رشاشة و221 صاروخا مضادا للدبابات تنتجها شركة رايثون علاوة على عمليات تحديث بقيمة 8/1 مليار دولار لأسطول البحرين الحالي من طائرات إف-16.

وبحسب وكالة "رويترز" قال مسؤول أمريكي: إن لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب وافقتا على المبيعات المقترحة عبر ”عملية مراجعة متدرجة“ تسبق هذا الإخطار الرسمي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مناقشات منتظمة مع البحرين بشأن حقوق الإنسان والإصلاح السياسي وتواصل حث حكومتها على بذل جهود لتعزيز الأمن الإقليمي.

وجاءت موافقة وزارة الخارجية على الصفقة المحتملة تزامنا مع إخطارها الكونغرس الذي عطل في العام الماضي اتفاقا مشابها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في مايو الماضي: إن علاقات واشنطن مع البحرين سوف تتحسن وذلك عقب اجتماعه مع ملك البحرين خلال زيارة للسعودية.