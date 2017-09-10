  • الأحد ١٨ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الأحد , سبتمبر 10, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202408 تاريخ النشر: أيلول 09, 2017 الوقت: 19:18 الاقسام: عربيات  
واشنطن توافق على صفقة أسلحة بقيمة 8/3 مليار دولار للبحرين

واشنطن توافق على صفقة أسلحة بقيمة 8/3 مليار دولار للبحرين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة مبيعات أسلحة للبحرين قيمتها تزيد على 8/3 مليار دولار تشمل طائرات إف-16 وصواريخ وزورقين وتحديث طائرات.

وقالت وزارة الدفاع إن المبيعات المقترحة تشمل 19 طائرة إف-16 من إنتاج لوكهيد مارتن قد تصل قيمتها إلى 7/2 مليار دولار.

وأضافت في بيانين منفصلين أن مبيعات محتملة أخرى تشمل زورقي دورية مزودين بمدافع رشاشة و221 صاروخا مضادا للدبابات تنتجها شركة رايثون علاوة على عمليات تحديث بقيمة 8/1 مليار دولار لأسطول البحرين الحالي من طائرات إف-16.

وبحسب وكالة "رويترز" قال مسؤول أمريكي: إن لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب وافقتا على المبيعات المقترحة عبر ”عملية مراجعة متدرجة“ تسبق هذا الإخطار الرسمي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مناقشات منتظمة مع البحرين بشأن حقوق الإنسان والإصلاح السياسي وتواصل حث حكومتها على بذل جهود لتعزيز الأمن الإقليمي.

وجاءت موافقة وزارة الخارجية على الصفقة المحتملة تزامنا مع إخطارها الكونغرس الذي عطل في العام الماضي اتفاقا مشابها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في مايو الماضي: إن علاقات واشنطن مع البحرين سوف تتحسن وذلك عقب اجتماعه مع ملك البحرين خلال زيارة للسعودية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1834 sec