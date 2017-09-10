* الاحتلال يعتدي على حارسٍ بالأقصى وعدد من السياح بغاز الفلفل

مواجهات في القدس إثر تظاهرة ضد طرد عائلة فلسطينية

شنت قوات العدو الصهيوني، فجر السبت حملة مداهمة واعتقالات في عدة بلدات فلسطينية في مناطق عديدة من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" فقد اقتحمت قوات العدو فجر السبت بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، واعتقلت أسيرا محررا من منزله.

واقتحمت قوّة عسكرية من جيش العدو مساء الجمعة عرسا في حارة أبو سنينة بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية أنّ قوّة عسكرية صهيونية اقتحمت عرسا في ديوان عائلة غيث بمدينة الخليل، وسمعت في المكان أصوات تفجيرات، مشيرة إلى أنّ تلك القوّات فجرت أحد أبواب الديوان.

كما فتّشت عددا من المنازل القريبة، وأطلقت القنابل الغازية في المكان بعد احتكاكها مع مجموعة من الشّبان.

وسلمت سلطات العدو 11 مواطناً من أهالي قرية جيت شرقي قلقيلية، إخطارات بهدم منازلهم، ومخاوف من ضم الأراضي التي تقوم عليها هذه المنازل لمستوطنة "كدوميم" القريبة منها.

وفي غضون ذلك دارت مواجهات في القدس الشرقية خلال احتجاجات على طرد الشرطة الإسرائيلية هذا الأسبوع عائلة فلسطينية من منزل في المدينة المحتلة أقامت فيه 52 عاما، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وتجمع حوالي 150 فلسطينيا وناشطا إسرائيليا يساريا للاحتجاج أمام المنزل الذي كانت تقطنه عائلة شماسنة في حي الشيخ جراح وطردتها منه الشرطة الثلاثاء، قبل أن تندلع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين ومستوطنين، كما أفاد مراسلو فرانس برس.

واعتقلت الشرطة أربعة أشخاص على الأقل، بينهم قاصر، فيما رش المستوطنون المتظاهرين برذاذ الفلفل الحارق، بحسب المراسلين.

وهاجم مستوطن إسرائيلي مصور فيديو في وكالة فرانس برس بلا أي دافع واستهدف كاميرته وإصابة في أنفه. وحين حاول المصور الرد، تدخل عناصر الشرطة للدفاع عن المستوطن في المكان وضربوا الصحافي مرارا.

وقد طردت الشرطة عائلة شماسنة، وبينها الجد أيوب البالغ من العمر 84 عاما، من منزل تقيم فيه منذ حوالي 52 عاما بعد صدور حكم قضائي بأن ملكيته تعود لعائلة يهودية.

وتجري أعمال الطرد بعد عملية استنزاف لسنوات طويلة للفلسطينيين في أروقة المحاكم الإسرائيلية بحجة أن هذه المنازل كانت ملكا لليهود قبل عام 1948.

وتقول حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان إن هذا هو أول إخلاء لأحد منازل حي الشيخ جراح منذ عام 2009.

وكان مواطنون نظموا صلاة الجمعة في خيمة اعتصام عائلة شماسنة أعقبها مؤتمر صحفي لعدد من الشخصيات المقدسية، استنكرت خلاله سياسات الاحتلال الهادفة لطرد المواطنين من منازلهم لصالح إقامة حي استيطاني كبير في المنطقة.

من جانب آخر اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، ومجموعة من السياح، مساء الجمعة، بغاز الفلفل الحارق.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال رشّوا غاز الفلفل على مجموعة من السياح الأتراك وعلى حراس "الأقصى" بعد رفع سائحة تركية العلم الفلسطيني لتتصور به في باحات الأقصى المبارك.