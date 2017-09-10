* مقتل 10 جنود من قوات هادي بينهم ضابط رفيع في الجوف * استهداف تجمعات الجيش السعودي في مجمع الربوعة بعسير

شن الجيش اليمني واللجان الشعبية، السبت، عملية عسكرية واسعة استهدفت مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" اقتحام الجيش واللجان الشعبية أكثر من 13 موقعا لمرتزقة العدوان واغتنام أسلحة متنوعة في صرواح.

وأوضح المصدر مقتل وجرح عشرات من المرتزقة خلال العملية، بالإضافة إلى تدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم.

وبين أن من بين المواقع المستهدفة بصرواح تبة المطار والعلم والمستحدث والزغن والأدرم ومواقع في وادي الضيق ونجد العتق.

كما ذكر المصدر أن عملية اقتحام مواقع المرتزقة بدأت ليل الجمعة حتى صباح السبت، وسبقها قصف مدفعي وصاروخي.

وفشل طيران العدوان السعودي الأمريكي في مساندة مرتزقته على الأرض، وفي إعاقة تقدم الجيش واللجان أثناء اقتحامهم مواقع المرتزقة في صرواح بمأرب.

يأتي ذلك في سياق معركة التنكيل التي يخوضها الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات ردا على استمرار العدوان والحصار الاقتصادي المفروض على اليمن منذ مارس 2015.

هذا وجدد الجيش اليمني واللجان الشعبية من شن هجومهم على مواقع قوات الرئيس اليمني الهارب عبد ربه منصور هادي المسنودة بالتحالف السعودي في محافظة الجوف، حيث جرى استهداف مواقع قوات هادي أسفل منطقة العقبة بمديرية الخب والشعف. وقد أسفر لهجوم عن مقتل وجرح العديد من قوات هادي فضلا عن تدمير آلية عسكرية لهم بالتوازي مع تدمير آلية عسكرية أخرى لقوات هادي في منطقة صبرين المجاورة بقصف مدفعي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مقتل 10 جنود من قوات هادي بينهم ضابط رفيع فيما جرح 5 آخرين إثر هجوم معاكس للجيش واللجان في مديرية المتون شمالي محافظة الجوف شرق اليمن.

وأوضح مصدر ميداني أن قائد كتيبة في قوات الرئيس هادي العقيد قائد العياشي قُتل إلى جانب 9 من الجنود فيما جرح 5 آخرين من أفراد الكتيبة ذاتها خلال شن الجيش واللجان الشعبية هجوماً معاكساً على قوات هادي والتي قادها العقيد العياشي محاوِلة الزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان في جبل حام الاستراتيجي.

في المقابل شنت طائرات التحالف سلسلة غارات جوية على التلة الحمراء ومنطقة العنبرة في منطقة حام بمديرية المتون في محافظة الجوف الصحراوية المحاذية للسعودية شرق اليمن.

وفي محافظة شبوة، حيث قتل 7عناصر من قوات هادي وجرح 4 آخرين في حين دمرت دبابة وآلية عسكرية لهم جراء مواجهات عنيفة مع الجيش واللجان في التلة الرملية بمديرية عسيلان غربي محافظة شبوة شرق اليمن.

وفي محافظة تعز، قتل 10 عناصر من قوات هادي بنيران قناصة الجيش واللجان في منطقة الدار الغربي بمديرية مقبنة غربي تعز ومنطقة الهاملي بمديرية موزع، إضافة إلى منطقة الجرة ووادي صالة شمالي وغرب المدينة. كما قتل عنصرين وجرح 5 آخرين من قوات هادي بانفجار لغم أرضي استهدف آليتهم العسكرية في مديرية المخا الساحلية غرب المحافظة جنوب اليمن.

أما في نهم قتل 6 عناصر من قوات هادي بكمين محكم للجيش واللجان في منطقة يام، في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف السعودي نحو 15 غارة جوية على منطقتي برّان المدفون وجبلي الصافح والقرن في مديرية نهم ذاتها شمالي شرق صنعاء.

وعند الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية، أفاد مصدر عسكري بتواصل معارك الكر والفر بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي والتحالف السعودي بمشاركة قوات سودانية من جهة أخرى في مديرية ميدي الحدودية مع السعودية بحجة غرب اليمن.

وأضاف المصدر تمكن الجيش واللجان الشعبية صباح الخميس من استعادة العديد من المواقع التي سيطرت عليها قوات هادي شرق مدينة ميدي وشمال صحراءها في الأيام الماضية وبإسناد جوي عن طريق عمليات نوعية قام بها الحيش واللجان.

كما تمكن الجيش واللجان الشعبية من إستعادة الطريق الإسفلتي الرابط بين مديريتي حرض وميدي بعد تراجع قوات هادي لأكثر من خمسة كيلو مترات، كما عاودت قوات الجيش واللجان الشعبية استهداف تجمعات الجنود السودانيين وقوات هادي بقذائف المدفعية شمالي صحراء ميدي، فيما تستمر المواجهات بين الطرفين بميدي بالأسلحة الخفيفة مع اقتراب الطرفين من بعضهما والذي أعاق استخدام القصف المدفعي.

هذا وشنت طائرات التحالف السعودي أكثر من 25 غارة جوية منذ صباح الجمعة على مديريات حرض وميدي وحيران بالمحافظة، من بين هذه الغارات الجوية 3 غارات على مديرية حيران استهدفت جسراً ومصنعا للثلج، والجدير ذكره أن الغارات على الجسور محاولة من قوات التحالف منع دخول الإمدادات العسكرية نحو ميدي وحرض لدعم الجيش واللجان الشعبية في المواجهات.

وقال مصدر عسكري إن استهداف الجسور من قبل مقاتلات التحالف لم يمنع وصول الآلاف من المقاتلين الى جبهة ميدي رغم الحصار وارتفاع وتيرة الغارات الجوية.

وأفاد مصادر محلية في صنعاء بغارات للتحالف السعودي على القاعرة البحرية في منطقة الكَثيب شمال الحديدة الساحلية.

وفي ما وراء الحدود اليمنية، قتل وجرح العديد من قوات هادي خلال قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تمركزهم في معسكر البشير والتلة الرملية.

في المقابل شنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على منطقة الطلعة لمنع أي تقدم للجيش اليمني واللجان الشعبية داخل أراضيها.

إلى ذلك قصف الجيش واللجان بالمدفعية تجمعات الجنود السعوديين في بوابة الطوال الحدودية بجيزان السعودية بالترافق مع قصف مدفعي مماثل استهدف تجمعات الجيش السعودي في مجمع الربوعة بعسير السعودية.

إلى ذلك نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية، السبت، عمليات عسكرية واسعة في مديرية نهم، مكبدين المرتزقة خسائر جسيمة في الافراد والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن العمليات تركزت على تباب النهدين وتبة العياني وجنوب القرن والحول في مديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وأكد المصدر اقتحام الجيش واللجان الشعبية موقعي عيدة والمنارة في المجاوحة والتبة الحمراء والنهدين في المدفون ومواقع في وادي ملح.

وأضاف أن الجيش واللجان الشعبية اقتحموا أيضا مواقعا للمرتزقة في القرن وحريب نهم وسلسلة جبال يام وكبدوا المرتزقة خسائر كبيرة في الأرواح.

وذكر أن وحدات القناصة لدى الجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص 6 من المرتزقة، بالإضافة إلى مقتل وجرح العشرات منهم خلال العمليات.

وبالتزامن مع العملية العسكرية في نهم شنت وحدات الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية واسعة في صرواح مأرب، وتمكنت من خلالها تطهير 13 موقعا اغتنام أسلحة وتكبيد المرتزقة خسائر جسيمة في العديد والعتاد.