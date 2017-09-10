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رقم الخبر: 202401 تاريخ النشر: أيلول 09, 2017 الوقت: 18:36 الاقسام: محليات  
البارزاني: ايران يمكنها ان تساعد على تسوية الخلاف بين بغداد واربيل
فيما يؤكد على اجراء الاستفتاء في موعده

البارزاني: ايران يمكنها ان تساعد على تسوية الخلاف بين بغداد واربيل

* قرار الاستفتاء يواجه معارضة دول الجوار.. والكيان الصهيوني وحده الذي أيده
قال رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، ان ايران يمكنها عبر استخدام تأثيرها على الحكومة المركزية في العراق ان تساعد على تسوية الخلاف بين بغداد واربيل.
وأكد مسعود البارزاني في حوار مع قناة بي بي سي الفارسية، على اجراء الاستفتاء في موعده المقرر، منوها الى انه لا يرغب بدخول صراع عسكري حول استقلال كردستان.
وحول احتمال وقوع صدام عسكري في المناطق المتنازع عليها ككركوك، اعرب عن أمله في ان لايضطروا الى الاصطدام مع أحد.
واضاف، حسب ما افادت وكالة انباء تسنيم: نريد ان تكون كركوك نموذجا للتعايش بين الاديان والقوميات، ولكن اذا ارادت أي جهة عبر اللجوء الى السلاح والقوة، تغيير الحقائق في كركوك وفصلها عن كردستان فيجب ان يتوقع ان جميع الاكراد سيعدون نفسهم للحرب من اجل هذه المدينة.
ومن المقرر ان يجرى استفتاء كردستان العراق في 25 سبتمبر، وقرار الاستفتاء هذا واجه معارضة شديدة من دول جوار كردستان ومنها ايران وتركيا ليبقى الكيان الصهيوني الوحيد الذي اعلن تأييده لهذا الاستفتاء.
هذا وافاد مراسل وكالة تسنيم في اقليم كردستان ان مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي برئاسة كوسرت رسول علي، عقد اجتماعا الخميس وكلف وفدا للتفاوض مع حزبي حركة التغيير والجماعة الاسلامية الكردستانية.
والتقى الوفد الجمعة بحركة التغيير وقدم مقترحات لهم بغية اقناع هذا الحزب واليعود الى العملية السياسية في الاقليم، حيث اعلنت الحركة ان هناك وجهات نظر مشتركة بينهم وبين الاتحاد الوطني الكردستاني.
كما ذكرت وسائل اعلام في الاقليم ان حزب البارزاني يحاول إبعاد الجماعة الاسلامية الكردستانية عن حركة التغيير، لأن هذين الحزبين هما ابرز المنتقدين لسياسات رئيس الاقليم ولم يرضيا باجراء الاستفتاء.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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