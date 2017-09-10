أعلن وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد آصف، انه سيزور طهران في غضون ايام قليلة قادمة لاجراء محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف ورئيس الجمهورية حسن روحاني حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية الهامة بما في ذلك الاستراتيجية الاميركية الجديدة في افغانستان.

وفي معرض رده على سؤال لمراسل (ارنا) في مؤتمره الصحفي الذي عقده الخميس، قال خواجه محمد آصف انه سيلتقي خلال هذه الزيارة المرتقبة وزير الخارجية والرئيس الايراني.

وردا على سؤال آخر للمراسل حول التطورات الاخيرة والمساعي المبذولة لتبادل زيارات الهيئات الدبلوماسية بين ايران والسعودية في المستقبل القريب، صرح وزير الخارجية الباكستاني: اننا نأمل بأن تقوم ايران والسعودية باعتبارهما بلدين كبيرين في العالم الاسلامي وصديقين لباكستان بمعالجة قضاياهما العالقة.

واضاف: إن لنا حدودا طويلة مع دولة ايران الجارة والشقيقة وان البلدين يمتلكان تاريخا مشتركا، مردفا القول اننا نمتلك علاقات ممتازة مع ايران منذ عشرات الاعوام كما ان السعودية صديق قريب منا ونأمل بان تقوم ايران والسعودية باعتبارهما بلدين صديقين لباكستان بتسوية قضاياهما.

وصرح ان نواز شريف كان قد زار الرياض وطهران حينما كان رئيسا للوزراء في باكستان من اجل معالجة القضايا العالقة بينهما لكن هذه المساعي لم تصل الى النتيجة المرجوة، وان كانت العلاقات بين طهران والرياض الآن سائرة الى التحسن فهو أمر مسرّ بالنسبة لنا، واذا كانت باكستان قادرة على ان تلعب دورا مساعدا لتحسين هذه العلاقات فإننا نرحب ونفتخر بهذا الدور.