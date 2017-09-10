اكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، بان القوات المسلحة الايرانية سائرة بحركة جهادية وثورية في مسار تعزيز درع البلاد الدفاعي في المجالات البرية والبحرية والجوفضائية.

وخلال لقائه القائد العام للجيش الايراني اللواء رحيم موسوي، في مقر القيادة العامة للجيش، قال اللواء باقري: بفضل الله تعالى فان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية ولا سيما الجيش الابي وفي ظل تدابير القائد العام للقوات المسلحة، اتخذت في وتيرة متسارعة ومنسقة نهجا جهاديا وثوريا في مسار تعزيز الدرع الدفاعي للبلاد في المجالات البرية والبحرية والجوفضائية.

واضاف: إن هذا النهج الجهادي والثوري يحذر الأعداء من أي مغامرة ضد الوطن الاسلامي.

بدوره اعرب اللواء موسوي عن ارتياحه للتعاطي والتنسيق الجاري بين الاركان العامة للقوات المسلحة وجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: اننا نسعى لإيلاء الأولوية لتعزيز التنسيق والانسجام مع سائر المؤسسات الدفاعية ولا سيما حرس الثورة الاسلامية لإنجاز المهام الموكلة بنجاح واقتدار.