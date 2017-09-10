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رقم الخبر: 202393 تاريخ النشر: أيلول 09, 2017 الوقت: 17:19 الاقسام: محليات  
80 ألف سيدة يدرسن في الحوزات العلمية النسوية في البلاد

80 ألف سيدة يدرسن في الحوزات العلمية النسوية في البلاد

اعلن مدير عام مجمع خيرين للحوزات العلمية للسيدات حجة الاسلام علي اكبر فاضلي مهرآبادي بان هنالك في الوقت الحاضر 80 الف سيدة يواصلن دراساتهن في 500 حوزة علمية نسوية في البلاد.
وقال حجة الاسلام فاضلي مهرآبادي في تصريح أدلى به لوكالة ارنا ان نحو 30 الف سيدة تخرجن كذلك من هذه الحوزات العلمية النسوية لغاية الان.
واوضح بان مجمع خيرين بدا نشاطه بهدف الرقي بالمستوى الكمي والنوعي للحوزات العلمية والتعرف على الخيرين في البلاد، واضاف انه ومنذ العام الماضي تم تأسيس مجمع خيرين في 15 حوزة علمية في البلاد وسيتم تأسيسه في غضون شهرين في جميع الحوزات العلمية في البلاد.
واكد بان 1400 شخص من الافراد الخيّرين يدعمون الحوزات العلمية للسيدات في البلاد وقد سددوا لغاية الآن نصف تكاليف بناء اكثر من 450 حوزة علمية في البلاد.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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