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رقم الخبر: 202392 تاريخ النشر: أيلول 09, 2017 الوقت: 17:08 الاقسام: محليات  
مسؤول يؤكد متابعة قضية الاعتداء على عالم دين من بعثة الحج الايرانية في مكة المكرمة

مسؤول يؤكد متابعة قضية الاعتداء على عالم دين من بعثة الحج الايرانية في مكة المكرمة

اعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية حميد محمدي عن متابعة قضية الاعتداء الذي قامت به عناصر تكفيرية على عالم دين في بعثة الحج الايرانية في مكة المكرمة.
واكد محمدي في تصريح له بهذا الصدد ان قضية امن الحجاج الايرانيين مهمة جدا وقال، سنتابع هذه القضية بجدية عبر المراجع الرسمية في وزارة الحج السعودية.
واضاف، ان الشرطة السعودية اعتقلت 3 افراد بشأن هذا الحادث وان التحقيقات جارية حول هذا الاعتداء.
ووصف رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية الوضع الصحي العام لعالم الدين الايراني الذي اصيب في الاعتداء بأنه جيد وقال، لله الحمد ان وضعه الصحي العام جيد ولا حاجة الى اجراء عملية جراحية له وسيغادر المستشفى قريبا.
يذكر ان عناصر تكفيرية اعتدت مساء الاربعاء في مكة المكرمة على عالم الدين في بعثة الحج الايرانية حجة الاسلام حسين اسماعيلي الذي اصيب بجراح في الحادث نقل على اثرها الى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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